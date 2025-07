REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: Auslosung am Donnerstag

Der Kreispokal im April 2025 ging an Victoria Mennrath. – Foto: Anton Wagener

Am Ostermontag nahmen Victoria Mennrath bei den Männern, der FV Mönchengladbach bei den Frauen und die SpVg Odenkirchen bei der Ü32 den Kreispokal Mönchengladbach-Viersen von der Sportanlage in Neersbroich mit nach Hause - und bald startet der Wettbewerb der Saison 2025/26 bereits wieder. Am Donnerstagabend werden die beiden ersten Runden der Frauen und Männer bereits wieder ausgelost - und ihr erfahrt bei uns im Video, wie das Ganze ausgegangen ist.

Neuer Partner für den Kreispokal Für die kommende Saison wird sich dabei eine ganze Menge ändern. Zunächst einmal haben der Fußballkreis Mönchengladbach und FuPa Niederrhein einen neuen, starken Partner für den Kreispokal, so wird zur neuen Spielzeit aus dem Sparkassen-Kreispokal der REWOVE-Kreispokal. Wir freuen uns an dieser Stelle, mit der Reich Wohnungs-Verwaltung den neuen Partner des Wettbewerbs präsentieren zu dürfen. Damit einher geht auch der Wechsel der Spielstätte für den Finaltag in der kommenden Saison. Denn künftig wird dieser auf der Sportanlage der Sportfreunde Neuwerk am Gathersweg ausgetragen - wo sicherlich auch das Parken für die Fans deutlich leichter sein dürfte als zuletzt an der allerdings auch immer sehr stimmungsvollen Anlage in Neersbroich. Ein Dank an die Sportfreunde Neersbroich für die vergangenen Jahre darf an dieser Stelle nicht vergessen werden.

– Foto: ANZEIGE

Auslosung am Donnerstag im Video