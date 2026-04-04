REWOVE-Kreispokal MG-VIE: Sportfreunde Neuwerk holen den Titel Das Finale des REWOVE-Kreispokals Mönchengladbach Viersen ging mit 4:2 gegen den Rheydter SV an die Sportfreunde Neuwerk. Bei den Frauen siegte der FV Mönchengladbach, bei der Ü32 der ASV Süchteln. von Sascha Köppen · 04.04.2026, 22:50 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Neuwerk haben den REWOVE-Kreispokal gewonnen. – Foto: Sascha Köppen

Es war ein Finale im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen bei den Männern, das am Ostersamstag bereits zur Pause entschieden zus ein schien. Die Sportfreunde Neuwerk führten mit 3:0 gegen den Rheydter SV, und es sah wirklich nicht so aus, als können der Spitzenreiter der Kreisliga A das Spiel noch einmal drehen. Doch es wurde noch einmal mehr als spannend am Gathersweg, wo mehr als 500 Zuschauer das Endspiel verfolgten.

Bis dahin hatte der favorisierte Bezirksliga-Zweite die Partie sehr gut im Griff gehabt, war bereits mit der ersten Chance des Spiels nach einem Eckstoß durch einen Kopfball von Gian-Luca Mermann in Führung gegangen. Was folgte waren zwei absolute Traumtore der Sportfreunde. In der 26. Minute zog Lasse Buschmann von hinter der Strafraumgrenze ab und setzte den Ball unhaltbar für Oguz Aydin Ürkmez im Rheydter Tor in den Winkel. Eine knappe Viertelstunde später war es dann Berkan Dursun, bei dem, wieder über die rechte Offensiv-Seite der Neuwerker eingeleitet, vielleicht noch ein paar Meter dazu kamen, der Schuss war ebenso unhaltbar. Der RSV wirkte mausetot, obwohl er eigentlich gar nicht schlecht gespielt hatte. Wie gefährlich ein solches Ergebnis sein kann, mussten die Neuwerker dann nach der Pause erleben. Der RSV wirkte nun viel zielstrebiger, ließ seine ersten Möglichkeiten noch aus, ehe sich nach genau einer Stunde Florian Vitia sehenswert durchsetzte und das 1:3 erzielte. Noch einmal wirklich eng wurde es, als Melih Karakas in der 86. Minute einen Handelfmeter zum Anschlusstreffer nutzte. In der langen Nachspielzeit suchte der RSV dann die Chance auf die Verlängerung, auch der Keeper rückte auf, so dass es letztlich der eingewechselte Dominik Klouth war, der vor dem leeren Kasten mit dem 4:2 die Entscheidung herbeiführte.

Hier könnt ihr das Finale in voller Länge sehen:

Sportfreunde Neuwerk – Rheydter SV 4:2

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels, Gian-Luca Mermann, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marius Meffert (83. Dominik Klouth), Berkan Dursun (65. Emmanuel Adu), Marwan El Khoulati Haroun (75. Anton Müller) - Trainer: Erdogan Karaca

Rheydter SV: Oguz Aydin Ürkmez, Onur Altuntac, Vitali Kwitko, Baris Han Karaman (46. Florian Vitia), Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (83. Baris Ibrahim Dalbun), Durukan Celik, Nikita Maul (90. Karsten Waniek), Mats Schleszies, Melih Karakas, Mohamedyasine Belhamri (46. Sergen Camcioglu) - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 517

Tore: 1:0 Gian-Luca Mermann (2.), 2:0 Lasse Buschmann (26.), 3:0 Berkan Dursun (40.), 3:1 Florian Vitia (60.), 3:2 Melih Karakas (86. Handelfmeter), 4:2 Dominik Klouth (90.+8) Favoritensieg für den FV Mönchengladbach Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich FV Mönchengladbach 2020 FV MG 2020 0 3 Den Titel im REWOVE-Kreispokal bei den Frauen sicherte sich der favorisierte Landesligist FV Mönchengladbach durch ein 3:0 gegen den Kreisligisten Sportfreunde Neersbroich. Der Außenseiter mischte aber ordentlich mit, hatte beim Stand von 0:0 sogar zwei mehr als ordentliche Gelegenheiten zur Führung. Nach einer guten halben Stunde war es letztlich Maresa Patzelt, die über die linke Seite in der Strafraum eindringend aus schwierigem Winkel sehenswert für die Führung sorgte. Die Führung baute Mirav Khalaf dann direkt nach Wiederbeginn mit dem 2:0 aus. Als es dann schon so aussah, als komme der kämpfende und gut mitspielende Kreisligist mit nur zwei Gegentreffern davon, legte Patzelt in der Nachspielzeit doch noch das 3:0 nach setzte so den Schlusspunkt.

Sportfreunde Neersbroich – FV Mönchengladbach 2020 0:3

Sportfreunde Neersbroich: Linda Warzecha, Charlotte Grunwald (50. Lea Durst), Mette Sauer, Annsophie Grunwald, Lena Zimmermann, Angelina Carmen Babinetz, Antonia Dos Santos Miguel (79. Alina Nauen), Lea Fuhrmann (65. Sara Brandt), Sandra Walbeck (86. Monique Rasawieh), Daria Maul (89. Pia Gehler), Berivan Tam - Trainer: Björn Möller - Trainer: Malte Wagner

FV Mönchengladbach 2020: Mia Sophie Göösch, Laura Hußmann (77. Michelle Reuters), Monique Resech, Melissa Karli, Pia Frischholz, Kim Marie Jansen, Finja Beckers (77. Nora Gashi), Mirav Khalaf, Rebecca Ros, Alina Eick (47. Emely Bauer), Maresa Patzelt - Trainer: Antonio Quiaco

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Maresa Patzelt (33.), 0:2 Mirav Khalaf (48.), 0:3 Maresa Patzelt (90.+2) ASV Süchteln nimmt Ü32-Titel mit

In einem sehr ordentlichen Ü32-Spiel hatte der ASV Süchteln zum Auftakt des Pokal-Finaltags mit einem 3:2 gegen Rot-Weiß Venn den Titel bei den Alten Herren gewonnen. Die beiden ersten Führungen der Süchtelner durch Lucas Hoff und Karsten Robertz konnten die Venner jeweils durch Simon Bödeker und Marvin Wählen noch ausgleichen. Erst dem 3:2 von Lucas Hoff, als es in der Schlussminute der 80-minütigen Spielzeit bereits nach einer Entscheidung vom Elfmeterpunkt roch, hatten die Venner dann nichts mehr entgegenzusetzen.