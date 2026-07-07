REWOVE-Kreispokal MG-VIE: Erstrunden-Partien in der Übersicht

Dony Karaca (links) fungierte als Losfee, Tim Stettner führte die Auslosung durch. – Foto: Sascha Köppen

Am Montagabend ging die Auslosung zum Viertelfinale der Frauen und zu Runde 1 und 2 der Männer im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen im Vereinsheim der Sportfreunde Neuwerk über die Bühne, viele von Euch haben sicherlich bereits das Video zur Auslosung verfolgt. Neuwerks Trainer Dony Karaca fungierte als Losfee, der Kreisvorsitzende Tim Stettner führte die Auslosung durch. Nun wollen wir Euch aber auch noch einmal den kompakten Überblick anbieten. Wer spielt zum Auftakt gegen wen? Bei den Frauen geht es gleich mit dem Viertelfinale los, bei den Männern treten in Runde 1 18 Mannschaften aus der Kreisliga an, die übrigen Teams hatten ein Freilos. In Runde 2 kommen diese dann dazu, ebenso wie die sechs Teams aus der Landes- und Bezirksliga, die zum Auftakt noch aussetzen dürfen.

Wichtig: Die Termine sind natürlich noch nicht fix. Bei den Frauen soll zwischen dem 22. und 24. September gespielt werden, bei den Männern erfolgt der Auftakt vom 7. bis 9. August. Für die 2. Runde ist dann der 1. bis 3. September geplant, Vorverlegungen sind in Absprache der beiden Teams aber in der Regel möglich.