REWOVE-Kreispokal MG-VIE: Erstrunden-Partien in der Übersicht

Am Montagabend ging die Auslosung zum Viertelfinale der Frauen und zu Runde 1 und 2 der Männer im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen im Vereinsheim der Sportfreunde Neuwerk über die Bühne, viele von Euch haben sicherlich bereits das Video zur Auslosung verfolgt. Neuwerks Trainer Dony Karaca fungierte als Losfee, der Kreisvorsitzende Tim Stettner führte die Auslosung durch. Nun wollen wir Euch aber auch noch einmal den kompakten Überblick anbieten. Wer spielt zum Auftakt gegen wen? Bei den Frauen geht es gleich mit dem Viertelfinale los, bei den Männern treten in Runde 1 18 Mannschaften aus der Kreisliga an, die übrigen Teams hatten ein Freilos. In Runde 2 kommen diese dann dazu, ebenso wie die sechs Teams aus der Landes- und Bezirksliga, die zum Auftakt noch aussetzen dürfen.
Wichtig: Die Termine sind natürlich noch nicht fix. Bei den Frauen soll zwischen dem 22. und 24. September gespielt werden, bei den Männern erfolgt der Auftakt vom 7. bis 9. August. Für die 2. Runde ist dann der 1. bis 3. September geplant, Vorverlegungen sind in Absprache der beiden Teams aber in der Regel möglich.
Viertelfinale
Mi., 23.09.26 19:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - SC Hardt
Mi., 23.09.26 19:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - SpVg Odenkirchen
Mi., 23.09.26 19:00 Uhr Rot-Weiß Venn - ASV Einigkeit Süchteln
Mi., 23.09.26 19:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - FV Mönchengladbach 2020
1. Runde
Sa., 08.08.26 19:00 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Liedberg
Sa., 08.08.26 19:00 Uhr Germania Geistenbeck - Red Stars Mönchengladbach
Sa., 08.08.26 19:00 Uhr Rot-Weiß Venn - DJK Hehn
Sa., 08.08.26 19:00 Uhr SC Hardt - VfB Hochneukirch
Sa., 08.08.26 19:00 Uhr SV Wickrathberg - SC Broich-Peel
Sa., 08.08.26 19:00 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - SV Lürrip
Sa., 08.08.26 19:00 Uhr SV 1909 Otzenrath - SV Schelsen
Sa., 08.08.26 19:00 Uhr BW Meer - 1. FC Viersen
Sa., 08.08.26 19:00 Uhr BW Concordia Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
2. Runde
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Sieger aus RW Venn/DJK Hehn
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FC Eintracht Güdderath - SpVg Odenkirchen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr SV 08 Rheydt - Sieger aus Viktoria Rheydt/SV Lürrip
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Sieger aus VfL Giesenkirchen/TuS Liedberg - ASV Einigkeit Süchteln
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - FC Blau-Weiß Wickrathhahn
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Sieger aus Concordia Viersen/Türkiyemspor - Rheydter SV
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr VfB Korschenbroich - Sportfreunde Neersbroich
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - Sieger aus SV Otzenrath/SV Schelsen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Sieger aus SC Hardt/VfB Hochneukirch - SV Rot-Weiß Hockstein
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Fortuna Mönchengladbach - TuS Wickrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr MSV Mönchengladbach - SC Rheindahlen
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Viersen-Rahser
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Teutonia Kleinenbroich - Sportfreunde Neuwerk
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr FSC Mönchengladbach - Victoria Mennrath
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Sieger aus BW Meer/1. FC Viersen - Eintracht Gladbach
Mi., 02.09.26 19:00 Uhr Sieger aus SV Wickrathberg/SC Broich-Peel -Sieger aus Germania Geistenbeck/Red Stars
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