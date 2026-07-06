REWOVE-Kreispokal MG-VIE: Die Auftakt-Auslosung im Video

Seit Montagabend stehen sie fest, die Auftaktpaarungen des REWOVE-Kreispokals Mönchengladbach-Viersen. Und bei der Auftakt-Auslosung fungierte niemand anders als Losfee als Dony Karaca, der Trainer des Titelverteidigers und Final-Gastgebers Sportfreunde Neuwerk, der mit seinem Team gerade in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit steckt - und seine Spieler dabei dem Vernehmen auf dem Weg zum Landesliga-Auftakt alles andere als schont.
Geschont wurden dann auch die Loskugeln am Montag nicht, wobei Karaca die Folgen seiner Auslosung zunächst noch entspannt verfolgen konnte, greifen doch die höherklassig agierenden Teams erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. So wurden zunächst neun Partien für die Auftaktrunde ausgelost, danach kamen dann die Freilose der ersten Runde sowie die insgesamt sechs Teams aus der Landes- und Bezirksliga dazu. Zu Beginn wurde aber auch das Viertelfinale der Frauen ausgelost, was ihr im Video natürlich auch sehen könnt. Seid also gespannt, wie es für Euer Team gelaufen ist - hier ist das Video zur Auslosung:
Die erste Runde des REWOVE-Kreispokals wird Euch in der neuen Saison präsentiert von MAIL BOXES ETC. - Eurem Spezialisten für Versand, Logistik und Druck in Mönchengladbach-Neuwerk.
Neben REWOVE bleibt natürlich auch ProConcept weiter Partner des REWOVE-Kreispokals - Euer Versicherungs- und Finazierungsmakler.
Spannend wird es aber auch für die Neuwerker dann am Mittwoch, wenn die erste Runde des Niederrheinpokals ausgelost wird. Dann befinden sich mit den Sportfreunden Neuwerk, dem Rheydter SV und der SpVg Odenkirchen drei Teams aus Mönchengladbach im Lostopf - und auch das Schicksal hängt an einem Gladbacher: Denn Mark Borsch, der zum Ende der abgelaufenen Saison seine Laufbahn als Schiedsrichter-Assistent in der Bundesliga beendet hat, wird dann die Lose ziehen - zu sehen am 18 Uhr im Livestream bei FuPa.