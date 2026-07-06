REWOVE-Kreispokal MG-VIE: Die Auftakt-Auslosung im Video Am Montag wurde sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die erste Runde im REWOVE-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen ausgelost.Bei den Männern gab es gleich die zweite Runde dazu - hier seht ihr im Video, was dabei herausgekommen ist. von Sascha Köppen · Heute, 20:56 Uhr · 0 Leser

Seit Montagabend stehen sie fest, die Auftaktpaarungen des REWOVE-Kreispokals Mönchengladbach-Viersen. Und bei der Auftakt-Auslosung fungierte niemand anders als Losfee als Dony Karaca, der Trainer des Titelverteidigers und Final-Gastgebers Sportfreunde Neuwerk, der mit seinem Team gerade in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit steckt - und seine Spieler dabei dem Vernehmen auf dem Weg zum Landesliga-Auftakt alles andere als schont.

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Geschont wurden dann auch die Loskugeln am Montag nicht, wobei Karaca die Folgen seiner Auslosung zunächst noch entspannt verfolgen konnte, greifen doch die höherklassig agierenden Teams erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. So wurden zunächst neun Partien für die Auftaktrunde ausgelost, danach kamen dann die Freilose der ersten Runde sowie die insgesamt sechs Teams aus der Landes- und Bezirksliga dazu. Zu Beginn wurde aber auch das Viertelfinale der Frauen ausgelost, was ihr im Video natürlich auch sehen könnt. Seid also gespannt, wie es für Euer Team gelaufen ist - hier ist das Video zur Auslosung:

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