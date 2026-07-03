REWOVE-Kreispokal MG-VIE: Auftakt-Auslosung am Montag

Das Rennen um diesen Wanderpokal beginnt wieder. – Foto: Markus Verwimp

Die ersten Teams haben die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen und absolvieren erste Tests, Ligaeinteilungen stehen mitunter fest, und der Kreis Mönchengladbach-Viersen ist am Niederrhein mal wieder ganz vorne dabei, wenn es um den Kreispokal geht. Denn am Montag steht im Vereinsheim der Sportfreunde Neuwerk schon wieder die Auftakt-Auslosung im REWOVE-Kreispokal auf dem Plan. Diese könnt ihr dann exklusiv bei FuPa im Video noch am Abend verfolgen.

Bei dieser Gelegenheit werdet ihr dann sicherlich vom Kreisvorsitzenden Tim Stettner auch weitere Rahmendaten zum diesjährigen REWOVE-Kreispokalwettbewerb erfahren. Erstmals wurde der Finaltag in diesem Jahr nach vielen Jahren bei den Sportfreunden Neersbroich in Neuwerk ausgetragen - und es wurde ein großartiges Event, und das nicht nur deshalb, weil die Gastgeber am Finale teilnahmen und dieses auch gewannen. Die Anlage am Gathersweg bietet eine hervorragende Kulisse für solche Veranstaltungen - ein Konzept, das nicht ohne Grund fortgesetzt und noch weiter optimiert werden dürfte.

Der REWOVE-Kreispokal bleibt dabei ein attraktiver Wettbewerb, an den so gut wie alle Vereine des Kreises teilnehmen. Auch Turanspor Rheydt, das in der Vorsaison auch im Ligabetrieb aussetzte, soll nun wohl wieder eine Mannschaft und für den Kreispokal gemeldet haben.