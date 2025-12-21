REWE Schorn Cup: Zwei Tage Hallenfußball auf hohem Niveau

Hauptturnier am Sonntag

In den Gruppen A, B und C wird ab 10:30 Uhr um den Einzug in die K.-o.-Phase gespielt. Jede Partie dauert zehn Minuten, Fehler werden sofort bestraft. Nach der Gruppenphase folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und schließlich das Finale gegen 18:20 Uhr.

Der REWE Schorn Cup 2026 verspricht zwei Tage voller Leidenschaft und intensiver Hallenatmosphäre. Vom ersten Anstoß der Qualifikation bis zum Finalspiel am Sonntagabend wird in 128 Spielen auf dem Hallenparkett gezaubert – mit einem Ziel: