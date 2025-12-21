REWE Schorn Cup: Zwei Tage Hallenfußball auf hohem Niveau

Der REWE Schorn Cup geht Anfang Januar in seine 19. Auflage und verspricht erneut hochklassigen Hallenfußball. In der Großsporthalle an der Brieystraße in Bergheim treffen sich an zwei Tagen zahlreiche ambitionierte Mannschaften, vor allem aus der Bezirksliga. Nach dem Finalsieg von Blau-Weiß Köln im Vorjahr richtet sich der Blick nun auf ein erneut stark besetztes Teilnehmerfeld.
Der REWE Schorn Cup hat sich zu einer festen Größe im regionalen Hallenfußball entwickelt. Auch 2026 wird dieses Turnier seinem Ruf gerecht. Am Samstag und Sonntag, dem 3. und 4. Januar, verwandelt sich die Großsporthalle Niederaußem in einen Treffpunkt für Spieler, Verantwortliche und Zuschauer, die den Hallenfußball in seiner kompaktesten und intensivsten Form erleben wollen.
Im Gedächtnis ist noch der klare Ausgang des Vorjahresfinales, in dem Blau-Weiß Köln den SC Elsdorf mit 3:0 besiegte und sich damit den Turniersieg sicherte. Dieser Erfolg bildet den sportlichen Referenzpunkt für das kommende Turnier. In diesem Jahr trifft Blau-Weiß Köln im bereits in der Gruppenphase auf den Vorjahresfinalisten SC Elsdorf.
Der Samstag steht ganz im Zeichen der Qualifikation. Insgesamt zwölf Mannschaften kämpfen in zwei Gruppen um den Einzug in das Hauptturnier. Mit dabei sind der FC Bergheim, SC Fliesteden II, SC Schwarz-Gelb Glessen, TPSK Köln, TuS Blau-Weiß Königsdorf II, VfR Bachem, SSV Berzdorf, SV Erftstolz Niederaußem II, SV Kaster, SV Türkspor Bergheim 93, TSV Weiss und VfR Stommeln. Gespielt wirdmit einer Spielzeit von jeweils zehn Minuten.