REWE CUP Vorbereitungsturnier 2025

die Jugendabteilung veranstaltet mit dem Sponsor REWE Ströhmann auf dem Sportgelände in Sulzfeld am 05.09.25 und 06.09.25 ein Jugendturnier. Für die Anmeldung könnt ihr den QR-Code scannen oder über diesen Link zum Anmeldeformular gelangen.

Am Freitag starten wir mit der A- und B-Jugend ab ca. 17:30 Uhr.

Am Samstag beginnen wir früh mit den kleinen Superstars, hier dürfen ab ca. 9:00 Uhr die F-Jugend sowie die Bambinis ihr Können auf dem Platz zeigen.

Ab 13:00 Uhr darf dann die E-Jugend auf den Rasen und sich beweisen.

Den Abschluss am Samstag bildet die D-Jugend um ca. 17:00 Uhr.

Neben spannenden Spielen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Es gibt noch wenige freie Startplätze.