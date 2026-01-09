REWE CUP in Espenau

Alle Jahre wieder ist es soweit: Am 10.01.2026 steigt unser traditioneller REWE Cup in der Sporthalle an der Goethestraße in Espenau! 🔥

Neu im Teilnehmerfeld sind diesmal die SG Hombressen/Udenhausen und die SG Ahnatal, die gemeinsam mit der SG Calden/Meimbressen, TSV Ihringshausen, TSV Holzhausen, TSV Immenhausen sowie unserem Team und dem Titelverteidiger aus Sandershausen um die Hallenkrone kämpfen. 🏆

Unser Planungsteam hat erneut alles gegeben, um die Top-Teams der Region für ein packendes Hallenturnier zusammenzubringen – und wir finden: Das ist mehr als gelungen! 😉

Ein großer Dank geht wieder an Christian Prell - dein REWE Markt in Espenau für die Unterstützung bei unserem Turnier! 👍🏻

Der Ball rollt ab 17 Uhr in zwei 4er-Gruppen. Anschließend geht es in der KO-Phase um den Einzug ins Finale und den Sieg beim REWE Cup 2026. 🥇

Neben dem Hallenzauber ist natürlich in gewohnter Form für das leibliche Wohl im Foyer gesorgt. 🍺😋

Ab 20 Uhr haben wir mit DJ Markus die perfekte Unterstützung für eine lange Partynacht an Board. 🎧😎

Also: Lasst die Autos stehen, kommt vorbei und feiert nach dem Hallenkick gemeinsam mit den Teams im Foyer! 💪🏻😉