Revolution auf dem Rasen: Nürtinger Kickers vor dem Saisonstart

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In der Fußballlandschaft in Neckar/Fils bahnt sich eine bemerkenswerte Veränderung an. Eine Gruppe von zehn Freunden hat den Entschluss gefasst, die verkrusteten Strukturen ihrer bisherigen sportlichen Heimat hinter sich zu lassen und einen vollkommen eigenen Weg zu gehen. Die Geburtsstunde der Nürtinger Kickers ist nicht nur die Gründung eines neuen Vereins, sondern der Ausdruck eines tiefen Wunsches nach Mitbestimmung und moderner Kommunikation. Mit einem klaren Fokus auf die jüngere Generation und digitaler Reichweite bereitet sich das Team unter der Leitung von Sebastian Becker und Steffen Willing auf den Start in Linsenhofen vor.

Die Initialzündung für dieses Vorhaben war kein spontaner Einfall, sondern ein Reifeprozess aus der Überzeugung heraus, dass Fußball mehr sein kann als das, was die Gründer zuletzt erlebt haben. Koussay Salem von den Nürtinger Kickers erläutert die Hintergründe dieses Schrittes gegenüber FuPa. Er beschreibt den Weg von der ersten Vision bis zur konkreten Umsetzung mit Stolz und Zuversicht: "Aus einer anfänglichen Idee ist mittlerweile ein echtes Projekt mit Perspektive entstanden."

Es ist die Geschichte von zehn jungen Männern, die sich nicht mehr mit dem Bestehenden abfinden wollten. "Gemeinsam mit neun Freunden haben wir uns dazu entschlossen, einen eigenen Verein zu gründen, nachdem wir in unseren bisherigen Vereinen nicht mehr die gewünschte Zufriedenheit gefunden haben", so Salem. Dieser emotionale Kern – das Streben nach Zufriedenheit und einem echten gemeinsamen Ziel – bildet das Fundament für alles, was nun folgt.

Digitale Brücken für die nächste Fußballgeneration

In einer Zeit, in der viele traditionelle Sportgemeinschaften mit Nachwuchssorgen kämpfen, schlagen die Gründer in Nürtingen eine neue, zeitgemäße Richtung ein. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf der Modernisierung der Ansprache, um den Fußball wieder attraktiv für jene zu machen, die sich im digitalen Zeitalter zu Hause fühlen. "Unser Ansatz ist es, bewusst neue Wege zu gehen. Wir möchten insbesondere die jüngere Generation ansprechen – vor allem durch digitalen Content – und sie dazu motivieren, wieder aktiver auf die Sport- und Bolzplätze zurückzukehren", erklärt Salem das innovative Konzept des Vereins.

Die Nürtinger Kickers verstehen sich hierbei als Vermittler zwischen der digitalen Welt und der physischen Realität auf dem Fußballplatz. Es geht den Verantwortlichen darum, die Faszination für das Spiel dort zu wecken, wo sich die Jugend heute bewegt, und sie mit den passenden Inhalten zurück auf den Rasen zu holen.

Mitbestimmung als tragende Säule des neuen Vereinslebens

Ein wesentlicher Kritikpunkt an bestehenden Systemen scheint für die Gründer die mangelnde Teilhabe und die Starrheit der Organisation gewesen zu sein. Hier setzt der neu gegründete Club einen radikalen Kontrapunkt zu den gewohnten Abläufen. "Dabei ist es unser Ziel, klassische Vereinsstrukturen aufzubrechen und jedem Mitglied die Möglichkeit zu geben, aktiv an der Entwicklung und Geschichte des Vereins mitzuwirken", betont Koussay Salem.

Diese Philosophie der Mitgestaltung soll sicherstellen, dass die Identifikation mit dem Verein von Beginn an tief verwurzelt ist. Es ist der Versuch, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der die Zukunft nicht von oben herab diktiert, sondern von allen Beteiligten gemeinsam gestaltet und getragen wird. Jedes Mitglied wird so zum Architekten der eigenen Vereinsgeschichte.

Die organisatorische Vorbereitung auf den Sommer

Hinter den Kulissen wird derzeit mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die ambitionierten Pläne pünktlich in die Tat umgesetzt werden können. Die Verantwortlichen befinden sich in der entscheidenden Phase der Organisation, um den reibungslosen Übergang in den aktiven Betrieb zu gewährleisten. Neben Salem sind es vor allem zwei Namen, die das Projekt operativ anführen. "Mit Vorstand undTrainer Sebastian Becker sowie Schriftführer Steffen Willing sind wir gerade dabei, das gesamte Projekt rund zu machen, sodass es im Sommer problemlos starten kann", berichtet Salem über den aktuellen Fortschritt.

Die Aufgaben sind klar verteilt: Während Becker die sportliche Leitung und die Vorstandsaufgaben übernimmt, kümmert sich Willing um die administrativen Belange. Gemeinsam bilden sie das Rückgrat einer Struktur, die professionell vorbereitet in die erste Saison gehen soll.

Überwältigender Zuspruch bestärkt die Vision der Gründer

Dass die zehn Freunde mit ihrer Idee einen Nerv in der sportlichen Gemeinschaft getroffen haben, zeigt sich bereits vor dem ersten offiziellen Anpfiff. Die Resonanz aus dem Umfeld ist laut den Verantwortlichen mehr als ermutigend und übertrifft die ersten Erwartungen. "Die positive Resonanz bestärkt uns sehr: Wir erhalten bereits zahlreiche Anfragen und Zusagen und freuen uns über den großen Zuspruch", sagt Salem sichtlich bewegt von der Unterstützung.

Es ist dieser Zuspruch von außen, der den Gründern die nötige Bestätigung gibt, dass ihr Weg der richtige ist. Das Projekt hat bereits jetzt eine Eigendynamik entwickelt, die zeigt, wie groß die Sehnsucht nach neuen Impulsen im lokalen Fußball tatsächlich ist.

Vorfreude auf das historische Debüt in Linsenhofen

Die Spannung steigt mit jedem Tag, der den Sommer und damit den offiziellen Startschuss näher rückt. Dann wird sich zeigen, wie die Vision der zehn Freunde auf dem Platz zum Leben erwacht. Das Ziel ist klar definiert, und die Motivation innerhalb der Gruppe ist in jedem Wort spürbar. Salem bringt die aktuelle Gefühlslage auf den Punkt: "Umso mehr blicken wir mit Vorfreude auf den Sommer, wenn es in Linsenhofen losgeht, sowie auf den kommenden Saisonbetrieb."

Wenn in wenigen Monaten die ersten Bälle rollen, beginnt für die Nürtinger Kickers nicht nur eine neue Saison, sondern die Realisierung eines Traums, der aus dem Wunsch nach Veränderung und der Leidenschaft für den Fußball geboren wurde. Die Weichen sind gestellt, das Projekt ist bereit für den ersten Anpfiff.