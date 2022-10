Revival-Party: Rot-Weiße Nacht am 12.11.2022

Wir freuen uns in diesem Jahr die altbekannte Rot-Weiße Nacht in der Mehrzweckhalle in Frauenstein wieder aufleben lassen zu können! Unser Team des inoffiziellen Frauensteiner Vergnügungsausschusses organisiert das Revival dieses traditionsreichen Events (Einlass ab 19:30 Uhr), bei dem Mallet und DJ Don Cherry für die passende Partystimmung sorgen. Die Karten können für einen Preis von 25 Euro (inklusive 6 Euro Freiverzehr und Sektempfang) jeden Donnerstag und bei Heimspielen in unserem Vereinsheim bei Cordula und Lena erworben werden. Zusätzlich bieten Chrissi's Frischekörbchen, unsere Sponsoren Hof Rosenköppel und die Knopp's Alm sowie unser ehemaliger Trainer Ingo Vermeer in seinem Blumengeschäft Karten zum Vorverkauf an. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und einen unvergesslichen rot-weißen Abend!

#einorteinteaMEINverein