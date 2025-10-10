Revival nach 10 Jahren: Marktderby in Kareth – Regenstauf vs. Bach

Lang ist's her: Das letzte Punktspiel-Derby zwischen Hainsacker (links Dominik Tries) und Kareth (Fabian Kammermeier) stieg im Mai 2015. – Foto: Christian Brüssel

Das Lappersdorfer Marktderby feiert Revival: Zum ersten Mal seit 2015 kämpfen der TSV Kareth (3, 30) und die SpVgg Hainsacker (7., 19) wieder gegeneinander um Punkte. Eine entsprechend große Kulisse wird erwartet am heutigen Freitagabend. Was der Hinrunden-Abschluss in der Bezirksliga Süd sonst zu bieten hat.

Freitag







„Nach zehn Jahren steht endlich wieder ein echtes Derby an – und die Vorfreude ist überall spürbar. Besonders für viele unserer älteren Zuschauer ist dieses Duell etwas ganz Besonderes, sie verbinden damit viele Erinnerungen und Emotionen“, hebt Kareths Co-Trainer Matthias Heigl die Bedeutung hervor. Sportlich sind die Gastgeber, die letztes Wochenende kein Punktspiel bestritten, klar in der Favoritenrolle. Aber Heigl warnt auch: „Auch wenn der Gegner aktuell im Tabellenmittelfeld steht, wissen wir, dass solche Spiele ganz eigene Gesetze haben. In einem Derby zählt nicht die Tabelle, sondern Einstellung, Wille und Leidenschaft.“ Die Hainsackerer Elf ist seit vier Spielen unbesiegt (3/1/0) und wird ganz sicher auch dem TSV nichts schenken. „Wir wollen von Beginn an konzentriert auftreten, unser Spiel durchziehen und den Zuschauern ein Derby zeigen, das der langen Wartezeit gerecht wird“, sagt Heigl.





Samstag







Erster gegen Vorletzter: Die Vorzeichen scheinen klar, wenn der SV Wenzenbach (1., 33) am Samstag beim BSC Regensburg (15., 12) gastiert. Ganz so einfach ist es aber nicht. Durch den jüngsten 5:1-Erfolg in Prüfening konnte der Liganeuling viel Selbstvertrauen tanken. Nicht zuletzt deshalb wird SV-Coach Günter Brandl den Seinen einbläuen, dass diese Aufgabe nicht im Vorbeigehen zu lösen ist. Nichtsdestotrotz wollen die aktuell torhungrigen Wenzenbacher (zwölf Tore am Doppelspieltag) ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Klares Ziel ist die Verteidigung der Tabellenführung. „Das Spiel hat einen Derby-Charakter. Trotz der Tabellensituation werden wir den BSC nicht unterschätzen und wollen mit hundert Prozent Einsatz die Vorrunde erfolgreich abschließen“, macht Matthias Beier aus Wenzenbachs sportlicher Leitung deutlich.







Licht und Schatten brachte das vorige Wochenende beim 1. FC Schwarzenfeld (10., 14) zutage. Auf den Arbeitssieg gegen Thalmassing folgte eine 2:7-Klatsche in Viehhausen – wobei das im Grunde ein Bonusspiel war für die Hadasch-Mannen. Jetzt kommt mit dem SV Töging (16., 9) eine Mannschaft in den Sportpark, die derzeit nach ihrer Form sucht. Wochen ist das letzte Erfolgserlebnis her. In dieser so schweren Phase wollen sich die Altmühltäler auf die Grundtugenden konzentrieren, um sich step by step aus der Ergebniskrise zu arbeiten.





Sonntag







Dass in Wenzenbach vermutlich nichts zu holen ist, war eigentlich schon im Vorhinein klar. Umso wichtiger war für den FC Pielenhofen-Adlersberg (13., 13) der Dreier gegen Prüfening drei Tage zuvor. Als Nächstes geht es gegen den SV Breitenbrunn (11., 14) um sogenannte „Big Points“. Die Reichold-Elf konnte letzten Sonntag gegen Schwarzhofen mit einer guten Leistung überzeugen, welche mit einem knappen Heimsieg gekrönt wurde. Auswärts gilt es daran anzuknüpfen. Aus langjährigen gemeinsamen Kreisliga-Zeiten kennen und schätzen sich beide Parteien.







Vier Siege bei 19:1 Toren: Der TB/ASV Regenstauf (2., 32) hat in den vergangenen Partien sowas von die Muskeln spielen lassen. Als Letztes bekam das Töging auf schmerzhafte Art und Weise zu spüren. Dementsprechend gehen die „Blitzer“ mit breiter Brust ins kommende Heimspiel gegen den VfB Bach (8., 17). Dieser befindet sich aktuell in der Tabelle zwischen „Himmel und Hölle“; die nächsten Wochen werden Aufschluss geben, wohin die Reise führen wird. Nach der durchaus vermeidbaren Niederlage in Hainsacker sowie der Spielabsage gegen Kareth, möchte der VfB mal wieder was fürs Punktegut tun. Aber das dürfte nicht einfach werden am Fuße des Schlossbergs.





Beim SV Schwarzhofen (6., 21) ist nach den Niederlagen gegen Wenzenbach und Breitenbrunn alles auf Wiedergutmachung getrimmt. Klappen soll das mit einem Heimdreier gegen den FC Thalmassing (12., 14). „Es gab unter der Woche reichlich Redebedarf, aber es ist jetzt auch nicht alles negativ. Wir sind in einem Entwicklungsstadium, in dem auch solche Phasen nicht ausbleiben. Wir werden versuchen, die gemachten Fehler bzw. die nicht durchgeführten Aktionen zu verbessern und am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen“, erklärt Trainer Adi Götz, dem wegen Krankheit und Beruf nur ein dezimierter Kader zur Verfügung steht. Die „Roosters“ warten seit vier Spielen auf einen Punktgewinn und und einen Torerfolg.





Landesliga-Absteiger TV Parsberg (5., 25) hat den durchwachsenen Saisonstart längst hinter sich gelassen, ist seit mittlerweile zehn Spielen ohne Niederlage (6/4/0). Kann die Mannschaft von Trainer Stephan Buckow sogar nochmal oben anklopfen bis zur Winterpause? Das werden die „Wochen der Wahrheit“ zeigen, in denen es unter anderem gegen Kareth und Regenstauf geht. Zunächst wartet aber die Heimaufgabe gegen den Tabellennachbarn FC Viehhausen (4., 27) – ein Verfolgerduell! Das Zani-Gespann hat durch den 7:2-Kantersieg gegen Schwarzenfeld Selbstvertrauen tanken können und möchte an der Hatzengrün nachlegen.





2:2 beim BSC, 2:2 in Hainsacker – weder Fisch noch Fleisch war der Doppelspieltag aus Sicht der SpVgg Ramspau (9., 15). Der Befreiungsschlag blieb aus. Verpasstes wollen die Romminger-Schützlinge diesen Sonntag nachholen. Gegen den ähnlich postierten FSV Prüfening (14., 13) geht es um ganz wichtige Zähler. Denn auch die Gastmannschaft steht unter Zugzwang, will hinten raus. Am vergangenen Wochenende gingen die wichtigen Duelle mit dem Pielenhofen und dem BSC verloren. Klappt's gegen den nächsten direkten Konkurrenten wieder für Zählbares bei den Regensburgern?