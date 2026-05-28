Revival einer legendären Partie mit Philipp Bargfrede

Es wird ein ganz besonderes Spiel. Im Waldstadion in Heeslingen spielen am Freitagabend die S-32 Teams von SG IWO/Heeslingen/Steddorf und die SG Groß Tismersen die Kreismeisterschaft aus (Anstoß 20.30 Uhr).

Es ist das Revival einer legendären Partie. Vor rund 15 Jahren trafen in der 2. Kreisklasse die Mannschaften von Heeslingen III und Groß Meckelsen aufeinander. Es war keine normale Kreisklassenpartie, sondern viel mehr ein "Event", ein - wie es damals hieß - "Kreisklassen-Knaller", der groß und erfolgreich beworben wurde. Vor mehr als 500 Zuschauern siegten damals die Gäste aus der Samtgemeinde Sittensen, wurden wenige Wochen später vor Heeslingen Meister.

Und nun kehrt in gewisser Weise mit diesem Endspiel die "Legende" zurück. Viele bekannte Spielern aus der damaligen Zeit treffen in diesem Finale im Waldstadion nochmals aufeinander, darunter auch auf Heeslinger Seite der frühere Werder-Profi Philipp Bargfrede.