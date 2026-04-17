Revanchiert sich Erfstadt? − BSC will an Hennef dran bleiben

Wer stoppt die Bonner-Serie? – Foto: Boris Hempel

Hennef will nächsten Sieg Ein Duell der Gegensätze gibt es in Hürth. Dort gastiert am Samstag der Tabellenführer aus Hennef. Die Rollenverteilung könnte dabei nicht klarer sein: Während Hennef mit drei Siegen in Folge an der Spitze steht, steckt Hürth nach vier Niederlagen nacheinander tief in der Krise. Hennef-Coach Erkan Cihangir lässt keinen Zweifel an der Zielsetzung des Auswärtsspiels: „Wir wollen unbedingt die drei Punkte mitnehmen. Der volle Fokus liegt auf Hürth, um den Bonner SC in der Tabelle weiterhin auf Distanz zu halten." Ein entscheidender Faktor für den Erfolg könnte die verbesserte Personallage sein. „Die Osterpause kam uns gelegen, da sich einige verletzte Spieler endlich auskurieren konnten", so Cihangir weiter. Hürth hingegen steht vor einer Mammutaufgabe. Gegen Hennef wird vor allem eine stabile Defensive gefragt sein.

Morgen, 13:00 Uhr FC Hürth FC Hürth FC Hennef 05 FC Hennef 05 13:00 PUSH

Baut Bonn seine Serie aus? Der Bonner SC muss am Samstag nach Düren und will dort seine Siegesserie ausbauen. Mit fünf Siegen in Folge im Rücken sitzen die Bonner dem Spitzenreiter aus Hennef dicht im Nacken. Doch die Gastgeber aus Düren haben nach dem jüngsten Pokal-Aus gegen Bonn noch eine ganz persönliche Rechnung offen. Düren-Coach Elias Ponsen macht vor dem Duell eine klare Ansage: „Ein wichtiger Spieltag für uns! Wir haben definitiv noch was gutes zu machen. Wir müssen absolut hungrig sein und wollen definitiv eine Revanche für das Pokal-Aus in Bonn." Für Ponsen wird die Einstellung der Schlüssel zum Erfolg sein: „Entscheidend wird sein, dass wir von Anfang an konzentriert und präsent auf dem Platz sind, gegen den Ball gut arbeiten und vor allem gemeinschaftlich auftreten. Wenn wir unser eigenes Spiel durchziehen, haben wir eine gute Chance auf ein erfolgreiches Spiel." Auf Bonner-Seite gibt man sich gewohnt fokussiert, aber wortkarg. Trainer Recep Kartal blickt kurz und knapp auf die Partie: „Wir wollen natürlich unsere Siegesserie fortsetzen und uns weiterentwickeln."

Erfstadt brennt auf Revanche Am Sonntag kommt es zwischen dem FC Rheinsüd und Erfstadt zu einem Nachbarschaftsduell. In der Tabelle trennen beide Mannschaften nur zwei Punkte, was die Partie zu einem richtungsweisenden Spiel im Kampf um den sicheren Klassenerhalt macht. Erfstadt kommt mit einer Extraportion Motivation in den Kölner Süden. Erfstadt-Trainer Dustin Esser hat das unglückliche 0:1 aus dem Hinspiel noch genau vor Augen: „An das Hinspiel erinnere ich mich ungern zurück, da uns in der letzten Aktion ein reguläres Tor zum Ausgleich aberkannt wurde. Genau deshalb ist meine Mannschaft besonders motiviert." Die Marschroute für ein erfolgreiches Spiel steht auch schon: „Wir wissen um die große Defensivstärke von Rheinsüd. Nichtsdestotrotz wollen wir die Niederlage vergessen machen und auswärts den Sieg holen." Esser setzt dabei auf die Tugenden aus dem letzten Punktspiel: „Wir wollen erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung wie gegen Hürth zeigen und den nächsten direkten Konkurrenten schlagen." Für beide Mannschaften bietet sich die Chance, mit einem Dreier einen großen Schritt weg von der gefährlichen Zone zu machen und sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren.

Kann Pesch die Gladbacher-Serie brechen? Der Tabellenvorletzte aus Pesch steht am Wochenende vor einer gewaltigen Aufgabe. Der FC empfängt Bergisch Gladbach, die sich schon seit Jahresbeginn in einer beeindruckenden Verfassung präsentieren. Die Gäste aus dem Bergischen sind seit mittlerweile acht Spielen ungeschlagen und haben sich in den Top-Vier der Liga etabliert. Für die Pescher zählt aktuell jeder Punkt. Trainer Yavuz Günay gibt sich vor dem Duell kämpferisch: „Wir spielen zu Hause und möchten dagegenhalten. Wir werden versuchen, Gladbach wehzutun."

Troisdorf kämpft in Eilendorf um Luft im Keller Am Sonntagabend muss der SF Troisdorf nach Eilendorf. Die Gastgeber suchten zuletzt nach ihrer Form. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen haben die Eilendorfer in der Tabelle zwar noch nicht abstürzen lassen, aber das Selbstvertrauen hat bestimmt darunter gelitten. Für die Gäste geht es hingegen um den Klassenerhalt. Zuletzt gelang der wichtige Sieg gegen Pesch. Troisdorf-Coach Tarek Maarouf unterstreicht die Bedeutung der Partie: „Das Spiel am Sonntag ist für uns sehr entscheidend und wichtig, um den Abstand zu vergrößern. Unser Ziel ist weiterhin der direkte Verbleib in der Liga." Die richtige Einstellung für das Spiel hat der Trainer schonmal: „Wir werden Sonntag mit allem, was wir haben, versuchen zu punkten."

Morgen, 18:15 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf 18:15 PUSH

Letzter Strohhalm für Vichttal? Falls der VfL noch die Klasse halten möchte, dann muss am Sonntag ein Sieg gegen Deutz folgen. Die Gastgeber stehen mit sieben Punkten am Tabellenende. Deutz-Coach Mehmet Isik warnt eindringlich davor, den Tabellenletzten zu unterschätzen: „Eines der schwersten Spiele steht uns in Vichttal bevor. Sie sind eine offensiv sehr starke Mannschaft, daher wird es definitiv keine einfache Aufgabe." Neben der sportlichen Qualität der Hausherren sieht Isik auch organisatorische Hürden: „Besonders herausfordernd ist auch die frühe Anstoßzeit um 10:45 Uhr − vor allem mit einer Anfahrt von einer Stunde." Die Vorbereitung für das Spiel stimmt auf jeden Fall: „Trotzdem haben wir die Pause insgesamt gut genutzt und intensiv gearbeitet. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, deshalb müssen wir von Anfang an voll konzentriert sein." Für beide Teams ist ein Sieg in diesem Duell Pflicht, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten beziehungsweise einen großen Schritt Richtung Rettung zu machen.