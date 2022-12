Revanchiert sich der SV Spielberg? Verbandsliga +++ Spielberg empfängt den SV Waldhof Mannheim II +++ Abstiegskampf in Kirrlach und Friedrichstal +++ Mühlhausen gegen Neckarau geht in die dritte Runde

So., 04.12.2022, 14:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag empfängt der FV Fortuna Heddesheim den 1.FC Bruchsal. Dieser hat als letztjähriger Absteiger die Hinrunde, ebenso wie der Gastgeber, im oberen Tabellenmittelfeld beendet. Das Hinspiel entschied die Heddesheimer Mannschaft knapp mit 3:2 für sich.

So., 04.12.2022, 14:00 Uhr

Mit dem FC Germania Friedrichstal und der TSG Weinheim treffen zwei Teams aufeinander, die beide zum Ende der Rückrunde ihre Trainer wechselten. Derzeit findet sich Friedrichstal zwei Plätze und drei Zähler vor den Weinheimer, die nach dem miserablen Start immer besser in Fahrt kommen. Jedoch gelang der TSG seit 2016 kein Sieg mehr gegen die Friedrichstaler.

In Kirrlach kommt es am Wochenende zu einem weiteren Duell im Abstiegskampf. Zum Rückrundenauftakt wurde der VfR Gommersdorf von Weinheim überholt und steht nun auf dem Relegationsplatz. Olympia Kirrlach ist nach wie vor das Tabellenschlusslicht, nachdem es gegen den SV Waldhof Mannheim II eine knappe 0:1-Pleite setzte.

So., 04.12.2022, 14:00 Uhr

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte die Elf von Nico Seegert gleich zu Beginn der Saison. Mit 4:0 schickte die Waldhof-Reserve den Aufstiegsaspiranten aus Spielberg nach Hause. Zuletzt konnte der SVW II sogar elf Partien nacheinander nicht mehr bezwungen werden. Der SVS spielte zuletzt zwei Mal in Serie Remis.

Viele Tore fielen beim Aufeinandertreffen des FC-Astoria Walldorf II und dem VfB Bretten in der Hinrunde (3:3). Am Donnerstag spielte der VfB noch erneut Unentschieden gegen den SV Waldhof Mannheim II. Durch dieses 4:4 sind die Brettener inzwischen seit fünf Partien ohne Niederlage.

Eine nahezu perfekte Hinrunde spielte der VfR Mannheim und auch die erste Rückrundenpartie entschied der VfR für sich. 13 Siege, vier Unentschieden und keine einzige Niederlage rechtfertigen die aktuelle Tabellenführung. Am Samstag geht es gegen TS Mosbach und damit die schwächste Defensive der Liga. Bereits im Hinspiel traf der VfR ganze sieben Mal.

Gegen den SV Langensteinbach konnte der VfB Eppingen die letzten vier Partien allesamt für sich entscheiden. Und auch vor diesem Spiel stehen die Zeichen klar in Richtung VfB. Am vergangenen Wochenende starteten beide Teams mit einem Remis in die Rückrunde. Eppingen verhalf dem VfR Mannheim durch das Unentschieden gegen Zuzenhausen zu der erneuten Tabellenführung.