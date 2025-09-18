Revanchegelüste beim SV Hinterzarten vor dem Derby gegen Löffingen

Der Rahmen wird diesem spannenden Derby gerecht: Wenn am Samstag, 16 Uhr, der SV Hinterzarten gegen den FC Löffingen antritt, wird dieses Spiel eingebettet in das große Sportfest stattfinden. "Ein perfektes Ambiente", sagt Lars Mundinger – und freut sich. Er selbst wird gemeinsam mit Mike Ketterer als Trainer fungieren. In der vergangenen Saison stand der 38-Jährige noch selbst auf dem Platz, jetzt steht er an der Seitenlinie. Und ist mit dem bisher Geleisteten zufrieden. "Die acht Punkte bisher sind natürlich gut, aber nach vier Spielen ist ja noch nicht allzu viel passiert", ordnet Mundinger die je zwei Siege und Unentschieden ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.