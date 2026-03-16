Revanche zur Rückrunde...

– Foto: Karin Tautz

Im Hinspiel musste man sich noch deutlich mit 5:2 geschlagen geben. Damals merkte man den SVN-Jungs an, dass sie sich erst noch an das körperliche Spiel der höheren Liga gewöhnen müssen. Außerdem kam der sehr kleine Platz in Foret dem Tempo-Spiel der Nordendorfer absolut nicht entgegen. Und zu guter Letzt mangelte es auch an der entsprechenden Spielvorbereitung. Nochmal wollte man sich so nicht geschlagen geben und nahm sich Wiedergutmachung vor.

Das Spiel begann wie erwartet unruhig. Nachdem der Platz noch nicht in bestem Zustand ist, war es für beide Seiten schwer, schöne Kombinationen aufzuziehen. Dazu kamen viele kleine Fouls, vor allem auf Gästeseiten, die den Spielfluss ständig unterbrachen. Je länger die erste Halbzeit ging, desto mehr übernahmen die Nordendorfer aber die Kontrolle über das Spiel. Leider konnte man die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Im Gegenzug versuchten die Kicker aus Foret immer wieder über lange Bälle die Nordendorfer Abwehr auszuhebeln, was ebenfalls nicht gelang, bis zur 30. Minuten. Da kam es erneut zu einem solchen Versuch, bei dem der Schiri eine stark abseitsverdächtige Situation nicht abpfiff. In Folge dessen kam Hektik in der Nordendorfer Hintermannschaft auf, um den Angriff abzuwehren. Im engen Strafraum-Gewusel erwischte Rezan Ali den Foreter Stürmer am Bein. Der nahm die Berührung dankend an und ging zu Boden, was einen Elferpfiff zur Folge hatte. Nordendorfs Keeper Jonas Oswald konnten den folgenden Strafstoß aber souverän entschärfen. Es dauerte dann bis zur 44. Minute, ehe sich die Nordendorfer für ihre Spielanteile belohnten. Marko Zeko nahm sich ein Herz und zog aus zweiter Reihe sehenswert ab und verwandelte zum verdienten 1:0. Damit ging es dann auch in die Halbzeit.