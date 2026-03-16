Revanche zur Rückrunde...

Zum ersten Punktspiel im neuen Jahr empfing der SV Nordendorf die Kicker des VfR Foret.
Im Hinspiel musste man sich noch deutlich mit 5:2 geschlagen geben. Damals merkte man den SVN-Jungs an, dass sie sich erst noch an das körperliche Spiel der höheren Liga gewöhnen müssen. Außerdem kam der sehr kleine Platz in Foret dem Tempo-Spiel der Nordendorfer absolut nicht entgegen. Und zu guter Letzt mangelte es auch an der entsprechenden Spielvorbereitung. Nochmal wollte man sich so nicht geschlagen geben und nahm sich Wiedergutmachung vor.
Das Spiel begann wie erwartet unruhig. Nachdem der Platz noch nicht in bestem Zustand ist, war es für beide Seiten schwer, schöne Kombinationen aufzuziehen. Dazu kamen viele kleine Fouls, vor allem auf Gästeseiten, die den Spielfluss ständig unterbrachen. Je länger die erste Halbzeit ging, desto mehr übernahmen die Nordendorfer aber die Kontrolle über das Spiel. Leider konnte man die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Im Gegenzug versuchten die Kicker aus Foret immer wieder über lange Bälle die Nordendorfer Abwehr auszuhebeln, was ebenfalls nicht gelang, bis zur 30. Minuten. Da kam es erneut zu einem solchen Versuch, bei dem der Schiri eine stark abseitsverdächtige Situation nicht abpfiff. In Folge dessen kam Hektik in der Nordendorfer Hintermannschaft auf, um den Angriff abzuwehren. Im engen Strafraum-Gewusel erwischte Rezan Ali den Foreter Stürmer am Bein. Der nahm die Berührung dankend an und ging zu Boden, was einen Elferpfiff zur Folge hatte. Nordendorfs Keeper Jonas Oswald konnten den folgenden Strafstoß aber souverän entschärfen. Es dauerte dann bis zur 44. Minute, ehe sich die Nordendorfer für ihre Spielanteile belohnten. Marko Zeko nahm sich ein Herz und zog aus zweiter Reihe sehenswert ab und verwandelte zum verdienten 1:0. Damit ging es dann auch in die Halbzeit.
Zur zweiten Halbzeit tauschten die Gäste dann den Torwart aus, vermutlich verletzungsbedingt. Wer allerdings dachte, es würde jetzt einfacher werden, der irrte. Der neue Foreter Keeper bewies einige male hervorragende Reaktionen und bewahrte die Gäste vor einem deutlich höheren Rückstand. Gegen die schöne Doppelpasskombination in der 53. Minute zwischen Joshua Aydogan und Dennis Rotter, die ersterer dann erfolgreich zum 2:0 abschloss, konnte er allerdings auch nichts ausrichten. In der Folge wurde das Spiel dann immer ruppiger, was leider auch vom Schiedsrichter nicht unterbunden wurde. Nordendorf behielt dennoch die Kontrolle über das Spiel, verpasste es aber den Vorsprung weiter auszubauen. Der eingewechselte Ioannis Gkountoglou scheiterte nach Ecke am Pfosten, ebenso wie Joshua Aydogan, der allein vorm Torwart nochmal querlegen wollte und diesen letzten Pass nicht an den Mann brachte. Nordendorf drückte weiter und wollte alles klar machen, aber genau in diese Offensivbemühungen fiel dann der Anschlusstreffer der Gäste. Die Nordendorfer Hintermannschaft rückte zu weit auf und lief in der 78. Minute in einen Konter, gegen den auch Jonas Oswald im Tor nichts mehr ausrichten konnte. Jetzt wurde das Spiel nochmal spannend, aber Nordendorf zog weiter die Fäden und wollte sich die Punkte nicht nehmen lassen. In Minute 88 lief dann Julian Mehring allein auf den Torwart zu, wurde aber wieder einmal unfair von den Beinen geholt. Dieses mal wurde das Foul aber geahndet und hatte somit den zweiten Elfer des Spiels zur Folge. Natürlich ließ sich da Joshua Aydogan nicht zweimal bitten und verwandelte sicher zum 3:1, was dann auch den Endstand markierte.
3:1 Heimsieg - Revanche geglückt. Damit konnte der SVN einen erfolgreichen Start in die Rückrunde feiern. Nächste Woche kommt dann die zweite Chance zur Revanche, bei der SG Holzheim/Müster, gegen die man in der Hinrunde auch äußerst unglücklich Punkte liegen gelassen hat.