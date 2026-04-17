Revanche und Aufstiegskampf: Der 22. Spieltag im Westen

– Foto: FussballimFKHavelland

Die Landesklasse West steuert am kommenden Samstag auf den 22. Spieltag zu, der an beiden Enden der Tabelle für wegweisende Verschiebungen sorgen könnte. Während der Spitzenreiter aus Babelsberg eine offene Rechnung aus dem Hinspiel begleichen will, kämpfen die Mannschaften im Tabellenkeller um den Anschluss an das rettende Ufer. Die sportliche Ausgangslage verspricht eine Mischung aus taktischer Disziplin und der notwendigen Entschlossenheit für die entscheidende Saisonphase.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Der Spieltag beginnt in Falkensee, wo der Tabellenzwölfte (22 Punkte) auf den direkten Verfolger des Spitzenreiters trifft. Der VfL Nauen rangiert mit 43 Punkten auf dem zweiten Platz und hat das Ziel, den Druck auf Babelsberg 74 hochzuhalten. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, die bereits das Hinspiel deutlich mit 4:0 für sich entscheiden konnten. Falkensee benötigt hingegen jeden Zähler, um sich weiter von der Abstiegszone zu distanzieren.

In Wittenberge trifft der Tabellenachte (30 Punkte) auf das Schlusslicht der Liga. Für Chemie Premnitz wird die Lage bei lediglich 11 Punkten auf dem Konto zunehmend prekär. Das Hinspiel endete mit einem souveränen 4:0-Erfolg für Veritas Wittenberge/Breese. Die Gastgeber wollen ihre Position im gesicherten Mittelfeld festigen, während Premnitz nach einem sportlichen Strohhalm greift, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden.

Morgen, 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg Borussia Bra SG Saarmund Saarmund 15:00 PUSH

Borussia Brandenburg empfängt als Tabellensechster (32 Punkte) die SG Saarmund. Die Gäste belegen mit 22 Punkten den elften Rang und stehen punktgleich mit Falkensee nur knapp über den Abstiegsplätzen. Brandenburg geht mit dem psychologischen Vorteil des 3:0-Hinspielsieges in die Partie. Für Saarmund geht es darum, die Defensive zu stabilisieren und wichtige Punkte für den Klassenerhalt aus der Havelstadt zu entführen.

Ein direktes Duell im Tabellenmittelfeld findet in Pritzwalk statt. Der Neunte (28 Punkte) trifft auf den Siebten aus Golm, der mit 30 Zählern nur zwei Punkte Vorsprung hat. Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften war von taktischer Vorsicht geprägt und endete torlos 0:0. Beide Teams streben danach, mit einem Sieg den Anschluss an das obere Tabellendrittel herzustellen und die Saison in ruhigerem Fahrwasser fortzusetzen.

In Brieselang trifft die torgefährlichste Offensive der Liga (57 Treffer) auf die Reserve des SV Babelsberg 03. Die Grün-Weißen liegen mit 42 Punkten auf Rang drei und lauern auf Patzer der Konkurrenz. Babelsberg II steht mit 19 Punkten auf Platz 13 unter Zugzwang, da der Vorsprung auf die Abstiegsränge minimal ist. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Brieselang, das auswärts mit 4:0 triumphierte.

Morgen, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 15:00 PUSH

Der Tabellenfünfte Schenkenberg empfängt den Vorletzten aus Wittstock. Die Gastgeber stellen mit nur 17 Gegentoren die stabilste Abwehr der Liga, müssen aber gegen Wittstock wachsam sein. Das Hinspiel verloren die Schenkenberger überraschend mit 0:1. Während Hansa Wittstock mit 18 Punkten jeden Zähler für den Klassenerhalt benötigt, will Empor Schenkenberg die Scharte aus dem ersten Aufeinandertreffen auswetzen und den fünften Platz absichern.

Morgen, 15:00 Uhr SG Michendorf Michendorf SSV Einheit Perleberg Perleberg 15:00 PUSH

In Michendorf findet ein richtungsweisendes Spiel für die Gastgeber statt. Mit 18 Punkten belegt Michendorf den 14. Tabellenplatz und befindet sich damit in der direkten Abstiegszone. Gegner Perleberg steht mit 24 Punkten auf Rang zehn etwas gefestigter da. Dennoch macht das Hinspiel den Michendorfern Mut, das sie in Perleberg deutlich mit 3:0 gewannen. Ein Erfolg ist für die SG Michendorf zwingend erforderlich, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.