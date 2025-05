Revanche, Respekt, Rumpfkader

Die heimischen Bezirksligisten Anderlingen, Ippensen und Heeslingen II spielen am Sonntag jeweils gegen direkte Tabellennachbarn. Tabellarisch am interessantesten dürfte dabei das Spiel des SVI beim Bremervörder SC sein.

Beide Mannschaften bevorzugen eigentlich eine abwartende Spielweise – ob Bremervörde sich das in der aktuellen Situation leisten kann, ist jedoch fraglich. „Sie brauchen unbedingt einen Sieg, um den Relegationsplatz abzusichern“, erklärt Dzösch. Der SVI hingegen kann deutlich entspannter in die Partie gehen: Mit mindestens einem Punkt wäre Ippensen auch rechnerisch vor dem Abstieg gerettet.

Das 7:0 aus dem Hinspiel gegen den Bremervörder SC war eines der Highlights der Saison für den SV Ippensen. Doch Trainer Holger Dzösch mahnt zur Vorsicht: „Wir dürfen uns davon nicht blenden lassen.“ Denn im Hinspiel fehlten dem BSC einige Stammspieler, die am Sonntag wohl wieder zur Verfügung stehen werden. „Bremervörde wird sicher ein anderes Gesicht zeigen“, so Dzösch, der den Gegner in dieser Saison mehrfach beobachtet hat.

Auch BSC-Coach Tobias Wilkens denkt noch an das Hinspiel – und will Revanche: „Wir haben da noch eine Rechnung offen.“ Trotzdem lobt er den Gegner: „Ippensen ist defensiv sehr stabil. Da müssen wir uns schon etwas einfallen lassen, um sie zu ärgern.“ Seine Mannschaft sei aber bereit: „Die Jungs wissen, worauf es ankommt. Ich bin zuversichtlich, dass wir etwas Zählbares mitnehmen.“

Für Spannung sorgt auch das Verfolgerduell zwischen dem Tabellenfünften SV Anderlingen und dem Vierten SV Vorwärts Hülsen. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – mit einem Sieg könnte Anderlingen vorbeiziehen. „Nach unserer ersten Niederlage in diesem Jahr in Worpswede wollen wir wieder zurück in die Spur“, sagt SVA-Trainer Marco Hendreich. Doch der Respekt vor dem Gegner ist groß: „Hülsen ist für mich die strukturierteste Mannschaft der Liga – taktisch stark und individuell gut besetzt.“ Das Hinspiel verlor Anderlingen mit 1:2 – damals nach eigener Aussage mit einer sehr schwachen Leistung.

„Das wollen wir diesmal besser machen und zeigen, dass wir auch gegen Hülsen bestehen können.“ Wichtig wird laut Hendreich sein, die zuletzt wieder vermehrt auftretenden individuellen Fehler abzustellen. „Gerade beim 2:4 am vergangenen Wochenende haben wir uns selbst geschwächt.“ Für das Heimspiel am Sonntag hofft der Coach auf viel Unterstützung: „Das wird ein richtig gutes Spiel – da lohnt sich der Weg an den Platz.“

Für Sottrum und Heeslingen II geht es im Grunde um nichts mehr

Etwas entspannter gehen der TV Sottrum und der Heeslinger SC II in ihr Duell. Beide Teams haben sich im gesicherten Mittelfeld etabliert und spielen am Sonntag vor allem um die Ehre – und gegen den Personalmangel. Bei der Heeslinger Reserve sind mehrere Spieler angeschlagen. Trainer Robin Cordes kann seine Startelf erst nach dem Abschlusstraining benennen: „Wir müssen abwarten, wer da überhaupt spielen kann.“ Der sportliche Druck sei gering: „Es geht darum, Spaß zu haben, guten Fußball zu zeigen und auch mal etwas auszuprobieren.“

Sottrums Coach Abdu Nasraoglu plagen noch größere Sorgen. „Uns fehlt fast die komplette Abwehr – und in der Offensive sieht es kaum besser aus“, erklärt er. Den Gegner schätzt er stark ein: „Heeslingen hat fünf der letzten sechs Spiele gewonnen – da kommt schon etwas auf uns zu.“ Trotzdem soll die Partie auf dem Platz entschieden werden – und vielleicht können beide Teams zeigen, warum sie zurecht im gesicherten Mittelfeld stehen.

Heute, 19:30 Uhr TuSG Ritterhude Ritterhude TV Oyten TV Oyten 19:30 PUSH

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SG Unterstedt Unterstedt TSV Bassen Bassen 15:00 PUSH

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr TV Sottrum Sottrum Heeslinger SC Heeslingen II 15:00 PUSH

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SV Anderlingen Anderlingen SV Vorwärts Hülsen SV Hülsen 15:00 PUSH

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr FC Verden 04 FC Verden II FC Worpswede Worpswede 15:00 PUSH