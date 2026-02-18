Revanche oder Überraschung? Dürener Stadtderby eröffnet Rückrunde Mittelrheinliga: 1. FC Düren empfängt die Sportfreunde – Revanche für das furiose Hinspiel-Drama. von Andreas Santner · Heute, 16:58 Uhr · 0 Leser

Luca Lausberg (li.) und Marcel Demircan (re.) stehen sich am Freitag gegenüber. – Foto: Schall, LaBima

Es kribbelt wieder in der Stadt: An der Westkampfbahn wird am Freitagabend die Rückrunde beim Derby zwischen dem 1. FC Düren und den Sportfreunden eröffnet. Während FCD-Coach Luca Lausberg seine Abschiedstour einläutet, hoffen die abstiegsbedrohten Gäste nach einer harten Wintervorbereitung auf den nächsten Überraschungscoup gegen den großen Nachbarn.

Fokus trotz Abschied: Lausberg setzt auf Vorfreude Für Luca Lausberg ist es ein Auftakt mit speziellen Vorzeichen. Der 31-jährige Übungsleiter des 1. FC Düren hat vor kurzem verkündet, den Verein im Sommer zu verlassen. Damit die Personalie nicht zur Belastung wird, wählten die Verantwortlichen einen strategischen Zeitpunkt für die Bekanntgabe. „Wir haben meine Entscheidung bewusst frühzeitig mitgeteilt und auch entsprechend Vorlauf vor dem Rückrundenauftakt eingeplant, damit das Thema dann zum ersten Spiel wieder in den Hintergrund rücken kann“, erklärt Lausberg. Der Fokus liege nun wieder voll auf dem Sportlichen, was man mit großer Vorfreude angehe. Mit der Arbeit in der Winterpause zeigt sich der Coach derweil zufrieden. „Wir sind mit der Leistungsbereitschaft der Mannschaft in der Vorbereitung einverstanden gewesen. Die Leistungen in den Testspielen waren grundsätzlich auch in Ordnung, jeder Spieler hat die Möglichkeit bekommen, sich mit ausreichend Spielzeit zu präsentieren“, so Lausberg, der aber auch keinen Hehl daraus macht, dass die Zeit des Testens nun vorbei sein muss: „Nun sind wir aber auch froh, dass die Vorbereitungszeit zu Ende ist und wir wieder um Punkte kämpfen können.“

Gegen die Sportfreunde fordert er von seinen Jungs vor allem Wachsamkeit und ein hohes Spieltempo, um die 3:4-Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen. „Ich erwarte ein intensives Lokalduell mit einer besonderen Atmosphäre. Die Sportfreunde haben sich in der Pause nochmal verstärkt und werden alles in die Waagschale werfen“, warnt Lausberg. Das Ziel für den Freitagabend ist dennoch klar: „Wir wollen unseren Zuschauern unter Flutlicht unbedingt die drei Punkte schenken.“ Sportfreunde: Mit Fitness-Update gegen den „Tiefschlaf“ Ganz andere Sorgen plagen Marcel Demircan. Seine Sportfreunde rangieren mit lediglich sieben Zählern auf dem 15. Tabellenplatz und brauchen dringend Punkte für das „Wunder Klassenerhalt“. Um die Basis dafür zu legen, schraubte der 37-Jährige im Winter massiv an der Physis seiner Elf. „Die Vorbereitung war deutlich härter als im Sommer. Mit Lesley Adamu haben wir einen Fitnesscoach dazugeholt, der die Jungs in diesem Bereich spürbar verbessert hat“, berichtet Demircan. Dass die Maßnahme greift, habe sich bereits angedeutet: „Speziell im letzten Test gegen Baumberg hat man gesehen, dass wir auch nach der 60. Minute noch einmal zulegen konnten.“ Die Neuzugänge hätten sich zudem prima integriert und stünden teilweise direkt vor ihrem Startelf-Debüt.