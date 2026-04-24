Revanche oder erneuter Stolperstein? Der Spitzenreiter unter Druck In der Landesklasse Nord fordert der Sechste aus Lunow den souveränen Ligaprimus heraus. von LS · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tom Krompa

In der Landesklasse Nord steht am 23. Spieltag eine richtungsweisende Phase bevor. Während der FC Strausberg mit 51 Punkten die Tabelle anführt, bleibt das Feld der Verfolger eng beisammen, und am Tabellenende verschärft sich der Kampf um den Klassenerhalt massiv.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Morgen, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz BW Gartz 1. SV Oberkrämer 11 Oberkrämer 15:00 PUSH Der Tabellenzweite aus Gartz empfängt den 1. SV Oberkrämer 11 und steht unter dem Druck, den Anschluss an die Spitze zu halten. Mit 40 Punkten belegen die Hausherren den zweiten Rang, müssen jedoch die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel aufarbeiten. Oberkrämer rangiert mit 27 Punkten auf dem elften Platz im gesicherten Mittelfeld. Für Gartz ist ein Sieg essenziell, um die Vizemeisterschaft zu festigen und das Ergebnis der Hinrunde zu korrigieren.

In Templin gastiert das Tabellenschlusslicht aus Ahrensfelde. Die Victoria belegt mit 29 Punkten den achten Platz und konnte das Hinspiel knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Für Ahrensfelde II ist die Situation bei nur 19 Punkten am Ende der Tabelle kritisch. Jeder Punkt ist für die Gäste im Kampf gegen den Abstieg von Bedeutung, während Templin bestrebt sein wird, den Heimvorteil zu nutzen und die Position in der oberen Tabellenhälfte abzusichern.

Dieses Duell im unteren Tabellendrittel ist für beide Vereine von hoher Relevanz. Wriezen steht mit 25 Punkten auf dem 14. Rang, während Gramzow mit 19 Punkten den vorletzten Platz belegt. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Erfolg für Gramzow. In dieser Begegnung geht es für beide Mannschaften darum, durch einen Sieg die Chancen auf den Klassenerhalt zu verbessern und den direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Der unangefochtene Spitzenreiter FC Strausberg tritt bei der Spielgemeinschaft Lunow/Oderberg an. Es ist eine besondere Paarung, da Lunow/Oderberg das Hinspiel überraschend mit 2:1 gewinnen konnte. Die Gastgeber belegen mit 32 Punkten derzeit den sechsten Rang. Strausberg wird bemüht sein, die Scharte der Hinrunde auszuwetzen, um die Tabellenführung mit 51 Punkten weiter zu festigen, während die SpG erneut als unbequemer Gegner auftreten möchte.

In Prenzlau treffen Mannschaften mit gegensätzlichen Ambitionen aufeinander. Die Hausherren kämpfen mit 25 Punkten auf Platz 13 gegen den Abstieg, während Schönow mit 35 Punkten auf dem vierten Rang den Anschluss an das Podium sucht. Das Hinspiel konnte Prenzlau jedoch mit 3:2 für sich entscheiden. Schönow ist gefordert, diese Niederlage vergessen zu machen, während Prenzlau auf einen erneuten Punktgewinn angewiesen ist.

Sachsenhausen II empfängt die Eintracht aus Wandlitz zum Duell der Tabellennachbarn. Die Gastgeber stehen mit 29 Punkten auf Platz 9, Wandlitz belegt mit 30 Punkten den siebten Rang. Das Hinspiel verlief torreich und endete mit einem 4:3-Sieg für Wandlitz. Beide Teams agieren auf einem ähnlichen Niveau im Mittelfeld und streben danach, mit einem Erfolgserlebnis den Platz in der oberen Tabellenhälfte zu zementieren.

Morgen, 15:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal 15:00 PUSH

Der Birkenwerder BC trifft auf den FSV Schorfheide Joachimsthal. Die Gastgeber belegen mit 26 Punkten den zwölften Rang und benötigen Stabilität, um sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten. Joachimsthal rangiert mit 28 Punkten auf Platz 10 und konnte das Hinspiel souverän mit 2:0 gewinnen. Für Birkenwerder geht es darum, die eigene Heimbilanz aufzubessern und Joachimsthal in der Tabelle unter Druck zu setzen.

Morgen, 17:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II SC Oberhavel Velten Velten 17:00 PUSH