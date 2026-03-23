Revanche nicht geglückt...

– Foto: Philipp Dinger

Nachdem der SV Nordendorf in der Vorwoche schon erfolgreich Revanche für das Hinrundenspiel in Foret nahm, wollte man gegen Münster/Holzheim auch Wiedergutmachung für das äußerst unglückliche Hinspiel betreiben. Damals bestimmte man das Spiel, kam aber nicht zum benötigten Torerfolg. Im Gegenzug kamen die Gäste damals zweimal gefährlich vors Tor und nutzten ihre Chancen eiskalt.

Erneut wollte man das Spiel von Beginn an bestimmen und versuchte von Minute 1 offensiv Druck auszuüben. In Minute 7 gelang das auch schon ganz gut, als Christian Hollinger einen Abstoß kurz außerhalb des gegnerischen Sechzehner abfing und auf Joshua Aydogan weitergab, der aber knapp übers Tor zielte. In der Folge gelang es nicht die Spielkontrolle zu behalten. Auch die SG Münster/Holzheim II kam zu ihren Chancen, zum Teil durch Beihilfe der Gäste aus Nordendorf. In der 8. Minute gelang es der Nordendorfer Defensive nicht den Ball zu klären. Darauf hin brachte der Angreifer der Hausherren eine Flanke gefährlich in die Mitte, wo der Stürmer die Chance aber nicht nutzen konnte, da er in letzter Sekunde wegrutschte. Auch in Minute 11 brachte sich Nordendorf gefährlich selbst in Bedrängnis, als dem SVN-Keeper Jonas Oswald ein Rückpass durchrutschte. Den Ball konnte er in letzter Sekunde noch von der Linie kratzen. Damit blieben die Anfangsminuten recht unruhig und es dauerte bis Mitte der ersten Hälfte, bis Nordendorf das Spielgeschehen mehr unter Kontrolle bringen konnte. In der 19. Minute lief dann Joshua Aydogan allein aufs Tor zu und wollte den mitgelaufenen Julian Mehring in Szene setzen, der den Pass aber nicht mehr erreichen konnte. Nur 5 Minuten später setzte sich erneut Joshua Aydogan auf Rechtsaußen durch und brachte den Ball per Flanke gefährlich in die Mitte. Dieses mal vergab Dennis Rotter, der knapp unter dem Ball durchsprang. Nordendorf ließ in dieser Phase nicht viel zu und konnte das Spiel gut unter Kontrolle bringen, während die Hausherren vor allem durch ihre harte Spielweise glänzten. In der 32. Minute gelang es erneut Joshua Aydogan nach langem Abschlag durchzubrechen und wieder von Rechtsaußen zu flanken. Dieses mal vergab Christian Hollinger, erneut knapp übers Tor. In dieser Phase schien es, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man in Führung gehen kann. Vielleicht war dies aber zu nachlässig, denn in der 41. Minute wurde ein eigentlich schon geklärter Ball nochmal gefährlich, rutschte durch die Verteidigung und dort vor die Füße des Heimstürmers, der frei vor Jonas Oswald zum zu diesem Zeitpunkt sehr glücklichen 1:0 für die SG einschob. Geschockt von diesem Tor versuchte der SVN nochmal alles, um noch vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen, was auch in der 45.+2 möglich erschien, als Julian Mehring allein aufs Tor zulief. Kurz vorm Abschluss wurde er aber recht hart von Hinten vom letzten Mann von den Beinen geholt. Der bis dahin eher nachlässig agierende Schiedsrichter Matthias Pacholski vom SV Ludwigsmoos verlor spätestens zu diesem Zeitpunkt das Spiel komplett, indem er sich gegen die klare rote Karte entschied und den Heimverteidiger mit Gelb davon kommen ließ.