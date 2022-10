Revanche nach vier Tagen? Schonnebeck empfängt Ratingen Niederrheinpokal: Wenige Tage nach dem Aufeinandertreffen in der Oberliga, spielen die SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 erneut gegeneinander.

Für die SpVg Schonnebeck bietet sich nach nur vier Tagen die Chance, die durchaus vermeidbare Niederlage in der Oberliga Niederrhein gegen Ratingen 04/19 vergessen zu machen. Am Abend stehen sich die beiden Mannschaften im Niederrheinpokal-Achtelfinale gegenüber und beide wollen in die Runde der besten Acht einziehen.

Wichtig wird es am Abend für die Spieler der SpVg Schonnebeck sein, im Duell gegen Ratingen 04/19 von der ersten Minute an hellwach zu sein. Genau das haben sie am vergangenen Sonntag nicht geschafft, als sich die beiden Mannschaften im Ligabetrieb gegenüber standen. Und Ratingen nutzten diesen Umstand gnadenlos aus, führte nach einer Viertelstunde mit 2:0. Erst spät gelang den Essenern der Anschlusstreffer, die Pleite konnten die Schwalben allerdings nicht mehr verhindern.

Am Abend werden die Karten nun neu gemischt: Im Achtelfinale des Niederrheinpokals wollen beide Seiten zeigen, was in ihnen steckt und die nächste Runde erreichen. Leicht favorisiert sind derweil die Gäste aus Ratingen, die in der Liga Rang vier belegen und kräftig im Aufstiegsrennen mitmischen. Schonnebeck hingegen steht nur knapp über dem Strich, da zu Saisonbeginn vieles noch nicht wie geplant lief.

So spielen die Mannschaften