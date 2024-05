Revanche in Rehden: Zweites Duell gegen Arminia binnen einer Woche

In einer seltenen Konstellation des Spielplans kommt es vor, dass Teams zweimal in kurzer Folge aufeinandertreffen. Für Rehden ist diese Gelegenheit eine Chance zur Revanche und zugleich eine Gelegenheit, ihre Position in der Oberliga Niedersachsen zu verbessern. Das letzte Aufeinandertreffen am vergangenen Mittwoch in Hannover endete unentschieden, was beide Teams unbefriedigt ließ.