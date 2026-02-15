Revanche in Gera: Rostocker FC stürmt zum NOFV-Titel

– Foto: Volkhard Patten

Am heutigen Sonntag wurde die Panndorfhalle in Gera zum Schauplatz für Spitzenfußball und große Emotionen. Bei den NOFV-Hallenmeisterschaften A-Junioren kämpften die sechs besten Teams des Nordostdeutscher Fußballverband (NOFV) um die begehrte Krone. Es ging um weit mehr als einen Pokal: Nur der Sieger sichert sich das begehrte Ticket zu den Deutschen Futsal-Meisterschaften des DFB. In einer Atmosphäre, die von Leidenschaft und jugendlichem Tatendrang geprägt war, suchten die Landesmeister den Weg zum Erfolg auf dem Hallenparkett.

In der Gruppe A kristallisierte sich früh ein Favorit heraus, der das Turnier zunächst nach Belieben zu dominieren schien. Der 1. FC Lok Stendal aus Sachsen-Anhalt startete mit einer beeindruckenden Souveränität. Nachdem der Rostocker FC sein Auftaktmatch gegen den thüringischen Lokalmatadoren SG SV Borsch 1925 knapp mit 2:1 gewonnen hatte, folgte das erste große Ausrufezeichen der Stendaler. Sie deklassierten die Rostocker im direkten Duell deutlich mit 5:1.

Die Stadt Gera bewies einmal mehr ihre Gastgeberqualitäten für den überregionalen Nachwuchsfußball. In der renommierten Panndorfhalle trafen Mannschaften aufeinander, die bereits in ihren jeweiligen Landesverbänden ihre Vormachtstellung unter Beweis gestellt hatten. Die Intensität war von der ersten Sekunde an greifbar, da die Futsal-Regeln mit ihrer Schnelligkeit und technischen Brillanz keine Fehler verzeihen. Jeder Ballkontakt, jede taktische Verschiebung und jeder Abschluss wurde von den Rängen aufmerksam verfolgt, während die Akteure um den Einzug in die K.O.-Phase rangen.

Wesentlich enger und dramatischer gestaltete sich der Verlauf in der Gruppe B. Hier trafen der SV Empor Berlin, der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow aus Brandenburg und der sächsische Landesmeister FC Eilenburg aufeinander. Das Eröffnungsspiel zwischen Berlin und den Brandenburgern endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Auch in ihrem zweiten Spiel ließen die Kicker aus Sachsen-Anhalt nichts anbrennen und bezwangen die SG SV Borsch 1925 mit 2:1. Stendal zog somit als Gruppensieger mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 7:2 ins Halbfinale ein, gefolgt von Rostock, während für Borsch das Turnier nach der Vorrunde beendet war.

Als der FC Eilenburg im Anschluss den SV Empor Berlin mit 2:1 besiegte, standen die Hauptstädter bereits mit dem Rücken zur Wand. Das abschließende 2:2 zwischen dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und Eilenburg besiegelte schließlich das Schicksal der Berliner. Eilenburg sicherte sich mit vier Punkten den Gruppensieg, während Blankenfelde-Mahlow mit zwei Unentschieden als Tabellenzweiter ebenfalls den Sprung in die nächste Runde schaffte.

Der unerbittliche Weg durch das Halbfinale

Mit Beginn der K.O.-Phase stieg die Anspannung in der Panndorfhalle ins Unermessliche. Das erste Halbfinale sah den bis dahin ungeschlagenen 1. FC Lok Stendal gegen den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow. In einer hochklassigen Partie, die den Spielern physisch alles abverlangte, setzte sich der Favorit aus Stendal schließlich durch. Die Begegnung zwischen dem 1. FC Lok Stendal und dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow endete 4:2 für die Sachsen-Anhalter, die damit als erste Mannschaft das Finalticket lösten.

Im zweiten Halbfinale kam es zum Duell zwischen dem FC Eilenburg und dem Rostocker FC. Hier zeigten die Mecklenburger eine taktisch reife Leistung und hielten die sächsische Offensive in Schach. Das Spiel zwischen dem FC Eilenburg und dem Rostocker FC endete 0:2, womit Rostock die Chance auf die Revanche gegen Stendal perfekt machte.

Entscheidung um die Plätze und das kleine Finale

Bevor die Krone vergeben wurde, kämpften die verbliebenen Teams um einen versöhnlichen Abschluss des Turniertages. Im Spiel um Platz 5 trafen die Gruppendritten aufeinander. In einer einseitigen Partie zwischen der SG SV Borsch 1925 und dem SV Empor Berlin hieß es am Ende 1:5 für die Berliner, die damit zumindest ihre technische Klasse noch einmal aufblitzen ließen.

Das Spiel um Platz 3 entwickelte sich zu einem regelrechten Torfestival. Hier standen sich der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und der FC Eilenburg gegenüber. Die Sachsen zeigten sich nach der Halbfinal-Niederlage gut erholt und dominierten die Brandenburger deutlich. Das Spiel um Platz 3 zwischen dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und dem FC Eilenburg endete 2:6, womit sich Eilenburg die Bronzemedaille sicherte.

Ein Finale mit dramatischer Wendung

Der Höhepunkt des heutigen Sonntags war das große Finale, die Neuauflage des Gruppenspiels zwischen Stendal und Rostock. Die Vorzeichen schienen klar, hatte Stendal doch die Vorrunde dominiert und Rostock bereits einmal deutlich geschlagen. Doch im Futsal zählen vergangene Ergebnisse wenig, wenn die Uhr für die entscheidenden 15 Minuten abläuft.

Rostock wirkte wie verwandelt, agierte defensiv kompakt und setzte Nadelstiche gegen die sachsen-anhaltinische Defensive. Die Sensation nahm Form an, als Stendal Schwierigkeiten bekam. In einem packenden Krimi drehten die Rostocker das Schicksal zu ihren Gunsten. Das Finale zwischen dem 1. FC Lok Stendal und dem Rostocker FC endete 1:3. Mit diesem Triumph krönte sich der Rostocker FC zum NOFV-Regionalmeister 2026 und darf nun die Reise zur Deutschen Meisterschaft antreten.