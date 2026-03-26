Revanche im Waldstadion: Feucht fordert die Staustufenkicker Direktes Duell der Tabellennachbarn +++ SC will ersten Dreier 2026 +++ Buckenhofen reist als Angstgegner an den Waldrand von pm/mb · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfoto Zink / L. Pfört

Am Freitagabend eröffnet der 1. SC Feucht den 27. Spieltag der Landesliga Nordost mit einem richtungsweisenden Heimspiel gegen den SV Buckenhofen. Während die Gastgeber nach dem Punktgewinn beim Spitzenreiter Ammerthal mit breiter Brust antreten, geht es für beide Teams darum, den Vorsprung auf die gefährliche Zone zu vergrößern.

Die Bilanz des Schreckens: 1:10 Tore Die Historie der letzten Aufeinandertreffen liest sich aus Sicht der Feuchter wie ein Albtraum. In den vergangenen drei Partien gegen die „Staustufenkicker“ gab es bei null Punkten ein desaströses Torverhältnis von 1:10. Besonders schmerzhaft war das Hinspiel in Buckenhofen: Ein Doppelpack von Julian Friedhelm (38., 63.) und ein Treffer von Andreas Eichenmüller (67.) besiegelten die klare 0:3-Niederlage des SC. Feucht: Zwischen Ammerthal-Euphorie und Abstiegssorgen Trotz der „starken Leistung“ und des „verdienten Punktes“ (1:1) beim Tabellenführer Ammerthal am vergangenen Sonntag ist die Lage im Waldstadion angespannt. Mit 33 Punkten steht der SC zwar auf Rang zehn, hat aber lediglich sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz (Weißenburg). Die Teams im Tabellenkeller punkten aktuell fleißig, weshalb ein Heimsieg gegen den Elften aus Buckenhofen (32 Punkte) von enormer Bedeutung ist.

Trainer Christian Ulhaas fordert daher Konstanz: „Wir wollen auch ein bisschen Revanche nehmen für die letzten deutlichen Spiele gegen Buckenhofen. Wichtig ist es auch, dass die Mannschaft auch gegen die direkten Konkurrenten solche Leistungen abruft wie gegen die Top-Teams der Liga.“ Der Fokus liegt klar auf dem ersten Sieg im neuen Kalenderjahr: „Wenn wir es wieder schaffen, einen solch couragierten und engagierten Auftritt wie gegen Ammerthal hinzulegen, bin ich mir sicher, dass wir zu Hause endlich den ersten Sieg im Kalenderjahr 2026 einfahren können.“