Revanche im Visier: TSV fordert Lauingen-Bornum

Trainer Andreas Laurer sieht seine Mannschaft deutlich besser gerüstet als noch vor Wochenfrist. „Wir werden gut vorbereitet nach Lauingen fahren, da wir wieder auf unserem Rasenplatz trainieren können und einige Spieler dazustoßen, die in der letzten Woche noch nicht zur Verfügung standen“, erklärt der Coach. Nach der langen Winterpause und der klaren Niederlage beim Spitzenreiter Lehndorf sei die Rückkehr auf den Trainingsplatz ein wichtiger Schritt gewesen.

Zudem hat Wipshausen mit dem Gegner noch eine Rechnung offen: Das Hinspiel ging in einer torreichen Begegnung mit 3:4 verloren. „Natürlich ist es unser Ziel, dass wir nach der Niederlage im Hinspiel diesmal etwas Zählbares mitnehmen können“, betont Laurer.

Für beide Aufsteiger geht es darum, sich frühzeitig weiter vom Tabellenkeller abzusetzen. Ein Auswärtserfolg würde Wipshausen nicht nur tabellarisch an Lauingen heranführen, sondern auch ein deutliches Signal im Kampf um den Klassenerhalt setzen.