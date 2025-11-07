Revanche im letzten Heimspiel – Gilching empfängt die U23 des FC Deisenhofen

Die Laune von Christian Rodenwald hätte am vergangenen Wochenende besser sein können. Der Trainer des TSV Gilching-Argelsried ärgerte sich sehr über die Absage des Topspiels bei Spitzenreiter SC Olching. „Wir waren davor gut im Rhythmus, wollten unbedingt spielen“, sagt Rodenwald. Stattdessen mussten er und seine Bezirksliga-Fußballer zuschauen, wie der zweitplatzierte SV Planegg-Krailling den Abstand zum TSV wieder auf acht Zähler ausbaute (bei einem absolvierten Spiel mehr). „Das muss jetzt aber abgehakt sein. Der volle Fokus gilt jetzt den vermutlich letzten beiden Spielen des Jahres, besonders aber dem Spiel gegen Deisenhofen“, stellt Rodenwald klar. Denn nur wenn die Gilchinger am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) zu Hause gegen die etwas aus der Spitzengruppe gerutschte U23 des FC Deisenhofen gewinnen, könnten sie den Rückstand auf das Topduo aus Olching und Planegg eventuell verkürzen.

Im Hinspiel gelang das nicht. Beim 1:4 erlebten die Gilchinger besonders in der ersten Halbzeit ein Fiasko und lagen bereits zur Pause auf Kunstrasen mit 0:3 hinten. Der Kunstrasen wäre auch in Gilching wieder spielbereit, denn die Probleme mit dem Licht konnten beseitigt werden. „Wir werden aber alles versuchen, damit wir auf unserem Waldplatz spielen können“, verkündet Rodenwald. In ihrer neuen Heimat seit der Sperrung des Stadions im Sommer fühlen sich die Gilchinger pudelwohl. Aus sieben Spielen holten sie dort 16 Punkte. Noch ist nicht absehbar, ob im Frühjahr wieder im Stadion gespielt werden kann. „Damit habe ich mich noch gar nicht befasst“, sagt Rodenwald.