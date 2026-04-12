Revanche im Kehdinger Land: Oldenburg dreht das Narrativ VfB Oldenburg antwortet auf Pokal-Aus mit starkem Auswärtssieg – drei Treffer nach der Pause entscheiden das Spitzenspiel von RED · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Als Björn Behrens nach 95 Minuten abpfiff, entlud sich die Anspannung in einem kollektiven Jubel. Der VfB Oldenburg hatte geliefert – und wie. Mit 3:1 bei SV Drochtersen/Assel gelang nicht nur die erhoffte Revanche, sondern auch ein Sieg, der in seiner Klarheit Eindruck hinterließ.

„Unsere Mannschaft hat heute einen riesen Charakter gezeigt“, sagte Dario Fossi anschließend. Worte, die den Kern dieses Spiels trafen. Denn der VfB musste sich den Erfolg erarbeiten – auf schwierigem Untergrund, gegen einen Gegner, der im eigenen Stadion nur schwer zu knacken ist. Die Gäste begannen kontrolliert, suchten früh den Weg nach vorne. Schon in der vierten Minute zwang Vjekoslav Taritas Keeper Patrick Siefkes zur ersten Parade. Doch auch Drochtersen setzte Akzente: Dennis Rosin traf wenig später die Latte (9.). Es war ein erster Hinweis darauf, wie eng dieses Spiel werden würde.

Oldenburg übernahm im weiteren Verlauf zunehmend die Initiative. Nico Knystock und Drilon Demaj sorgten für Bewegung, Mats Facklam suchte den Abschluss – doch entweder fehlte die Präzision oder erneut war Siefkes zur Stelle. Kurz vor der Pause hatte Demaj dann Pech, als sein Kopfball an die Latte klatschte (38.). Überzahl Nach dem Seitenwechsel verschärfte sich die Gangart. Matti Cebulla sah nach einem weiteren harten Einsteigen die Gelb-Rote Karte – ein Wendepunkt. In Überzahl drückte der VfB nun konsequent auf die Entscheidung, während sich Drochtersen zunehmend zurückzog.