Revanche im Kehdinger Land: Oldenburg dreht das Narrativ

Als Björn Behrens nach 95 Minuten abpfiff, entlud sich die Anspannung in einem kollektiven Jubel. Der VfB Oldenburg hatte geliefert – und wie. Mit 3:1 bei SV Drochtersen/Assel gelang nicht nur die erhoffte Revanche, sondern auch ein Sieg, der in seiner Klarheit Eindruck hinterließ.
„Unsere Mannschaft hat heute einen riesen Charakter gezeigt“, sagte Dario Fossi anschließend. Worte, die den Kern dieses Spiels trafen. Denn der VfB musste sich den Erfolg erarbeiten – auf schwierigem Untergrund, gegen einen Gegner, der im eigenen Stadion nur schwer zu knacken ist.
Die Gäste begannen kontrolliert, suchten früh den Weg nach vorne. Schon in der vierten Minute zwang Vjekoslav Taritas Keeper Patrick Siefkes zur ersten Parade. Doch auch Drochtersen setzte Akzente: Dennis Rosin traf wenig später die Latte (9.). Es war ein erster Hinweis darauf, wie eng dieses Spiel werden würde.
Oldenburg übernahm im weiteren Verlauf zunehmend die Initiative. Nico Knystock und Drilon Demaj sorgten für Bewegung, Mats Facklam suchte den Abschluss – doch entweder fehlte die Präzision oder erneut war Siefkes zur Stelle. Kurz vor der Pause hatte Demaj dann Pech, als sein Kopfball an die Latte klatschte (38.).
Nach dem Seitenwechsel verschärfte sich die Gangart. Matti Cebulla sah nach einem weiteren harten Einsteigen die Gelb-Rote Karte – ein Wendepunkt. In Überzahl drückte der VfB nun konsequent auf die Entscheidung, während sich Drochtersen zunehmend zurückzog.
Der Führungstreffer fiel in der 67. Minute – und hatte Symbolkraft. Nach einer Hereingabe von Julian Boccaccio verlängerte Matti Steinmann den Ball ins eigene Tor. Der Bann war gebrochen. Nur wenige Minuten später nutzten die Oldenburger ihre Räume konsequent. Nico Knystock schickte Rafael Brand, dessen präzise Hereingabe verwertete Mats Facklam zum 0:2 (74.). Es war die Belohnung für einen Auftritt, der sich durch Geduld und Klarheit auszeichnete.
Dann folgte die Szene des Abends: Moses Otuali war gerade erst eingewechselt, da traf er – genau 16 Sekunden später – zum 0:3 (76.). Ein Treffer, der das Spiel endgültig entschied. Der späte Anschlusstreffer durch Tjorve Nils Mohr (89.) blieb ohne Wirkung. Zu stabil war der VfB, zu reif der Auftritt.
„Wir gehen hier als verdienter Sieger vom Platz“, sagte Dario Fossi – und lieferte damit die treffendste Zusammenfassung eines Abends, an dem der VfB Oldenburg nicht nur gewann, sondern auch ein klares Zeichen setzte.
SV Drochtersen/Assel – VfB Oldenburg 1:3
SV Drochtersen/Assel: Patrick Siefkes, Nikola Serra (72. Miguel Coimbra Fernandes), Tjorve Nils Mohr, Liam Giwah, Robin Kölle (80. Philipp Aue), Dennis Rosin (80. Maurits Nagel), Matti Steinmann, Matti Cebulla, Jorik Wulff, Jannes Wulff (85. Jelldrik Dallmann), Haris Hyseni (72. Justin Plautz) - Trainer: Oliver Ioannou
VfB Oldenburg: Jhonny Peitzmeier, Nico Knystock, Marc Schröder, Nick Otto, Ngufor Anubodem (83. Ermal Pepshi), Drilon Demaj, Willem-Hendrik Hoffrogge, Julian Boccaccio (85. Vincent Hagen), Rafael Brand (89. Leon Deichmann), Vjekoslav Taritas (90. Nico Mai), Mats Facklam (75. Moses Otuali) - Trainer: Dario Fossi
Schiedsrichter: Björn Behrens - Zuschauer: 1533
Tore: 0:1 Matti Steinmann (67. Eigentor), 0:2 Mats Facklam (74.), 0:3 Moses Otuali (76.), 1:3 Tjorve Nils Mohr (88.)
Gelb-Rot: Matti Cebulla (50./SV Drochtersen/Assel/)