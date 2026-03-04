Revanche im Blick: Optik peilt Wiedergutmachung gegen Neustrelitz an Der FSV Optik Rathenow empfängt am Freitagabend die TSG Neustrelitz in der NOFV-Oberliga Nord. Nach dem torlosen Remis zuletzt und der deutlichen Hinspielniederlage brennt die Mannschaft von Ingo Kahlisch auf Wiedergutmachung. von Fabian Ueberbach · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michel Grabowski

Der FSV Optik Rathenow empfängt am Freitagabend (19 Uhr) die TSG Neustrelitz am 20. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord. Nach dem bitteren 1:5 im Hinspiel und dem jüngsten 0:0 gegen Eintracht Mahlsdorf spricht vieles dafür, dass die Brandenburger heiß auf Wiedergutmachung sind.

Fokus auf Stabilität Wenn der FSV Optik Rathenow am Freitag um 19 Uhr in der NOFV-Oberliga Nord die TSG Neustrelitz empfängt, steht mehr als nur der nächste Spieltag auf dem Programm. Nach zuletzt einem Unentschieden will das Team um Trainer Ingo Kahlisch endlich wieder dreifach punkten. Mit 20 Punkten aus 17 Spielen liegt Rathenow derzeit auf Rang 13, punktgleich mit TeBe Berlin und Dynamo Schwerin. Auch wenn der Blick nach unten mahnt, herrscht Optimismus. Das 0:0 gegen Eintracht Mahlsdorf zuletzt zeigte erneut, dass die Defensive stabil steht.

Die Lehren aus dem Hinspiel Das 1:5 in Neustrelitz im September sitzt noch tief. Damals hatte Christiantus Nnanna Onu den Rückstand früh ausgeglichen, bevor die TSG in der Schlussphase davonzog. Die Mannschaft von TSG nutzte damals ihre Chancen konsequent und bestrafte die Fehler der Rathenower eiskalt. Für das Rückspiel will der FSV die richtigen Schlüsse ziehen: Kompakte Defensive, geduldiger Spielaufbau und zielstrebiger Abschluss – das sind die Bausteine, auf die Ingo Kahlisch gegen den Tabellenfünften setzen dürfte.