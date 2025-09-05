Revanche im Blick: Neuenkirchen reist nach Uelsen

Am Sonntag trifft der TuS Neuenkirchen (10. Platz, 1 Punkt) in der Frauen-Landesliga Weser-Ems auf den SV Olympia Uelsen (5. Platz, 6 Punkte). Während die Gastgeberinnen mit zwei Siegen aus drei Spielen gut gestartet sind, wartet Neuenkirchen noch auf den ersten Dreier. Trainer Markus Gertz gibt sich kämpferisch und fordert von seinem Team eine konsequente Leistung.

Der SV Olympia Uelsen hat in den ersten drei Saisonspielen zwei Siege eingefahren und sich damit früh im Tabellenmittelfeld etabliert. Besonders auffällig ist die Offensivstärke, die Uelsen bereits mehrere Treffer beschert hat.

Der TuS Neuenkirchen hingegen kommt nach drei Partien auf nur einen Punkt und steht auf Rang zehn. Die jüngste Begegnung beim Krusenbuscher SV endete mit einem Unentschieden. Trainer Markus Gertz betont: „Jetzt Sonntag wollen wir unbedingt unser Punktekonto aufstocken. Die Uelsennerinnen sind gut in die Saison gestartet und haben uns in der letzten Saison beim Heimspiel 3:2 schlagen können. Hier ist also noch eine Rechnung offen.“

Trotz zahlreicher Ausfälle, darunter Verletzungen, eine Spielerin im Ausland und zuletzt eine Erkältungswelle, zeigt sich Gertz optimistisch: „Unser Start war nicht gut. Wir zeigten in den ersten drei Spielen aber eine aufsteigende Tendenz und wollen am Sonntag daran anknüpfen. Trotzdem wollen wir am Sonntag punkten, am besten dreifach.“