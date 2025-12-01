Revanche im Blick: DJK trifft erneut auf Stockum

Am Sonntag (07.12.) um 15:15 wartet auf die DJK Ruhrtal ein richtiges Brett: Mit dem TuS Stockum kommt der ungeschlagene Tabellenführer an die Husemannstraße. Erst letzte Woche trafen beide Mannschaften aufeinander. Stockum gewann knapp mit 1:0. Genau deshalb brennt Ruhrtal jetzt auf die Revanche.

Die DJK spielt bislang eine starke Saison. Als Tabellenvierter hat das Team 23 Punkte gesammelt und sich klar in der Spitzengruppe festgesetzt. Besonders auffällig: Ruhrtal zeigt sich nicht nur in der Liga stabil, sondern ist auch im Kreispokal ein echtes Schwergewicht. Immer wieder gelingen dort Überraschungen gegen höherklassige Teams. Eine Qualität, die man auch am Sonntag auf dem Platz sehen möchte.