Revanche gelungen

Am vergangenen Sonntag hatten wir das Tabellenschlusslicht, den FC Burlafingen, auf unserem heimischen Kunstrasen zu Gast. Mit dem FC Burlafingen hatten wir noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel hagelte es eine empfindliche 0:7-Niederlage. Entsprechend angriffslustig begannen wir die Partie und mit dem ersten Angriff gelang uns nach vier gespielten Minuten die 1:0-Führung. Tim Bärtele vollstreckte eine Hereingabe vom Luca Thiele aus acht Metern Torentfernung unhaltbar. In der Folge ließen wir den Gegner dann aber besser ins Spiel kommen und dieser konnte dann auch ein ums andere Mal vor unserem Keeper Oskar auftauchen. Zu unserem Glück fehlten dem FCB die Präzision im Abschluss. Die Drangphase der Gäste überstanden wir zunächst schadlos und wir konnten in der 35. Spielminute im Anschluss an einen von Dennis Strobel getretenen Eckball auf 2:0 erhöhen. Leider mussten wir in der 42. Minute dann doch einen Gegentreffer hinnehmen und wir gingen mit einem nur knappen Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zeigten wir uns deutlich dominanter. Wir übernahmen die Spielkontrolle und belohnten uns in der 52. Minute für unsere offensive Spielweise. Nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite und einer präzisen Flanke von Jannik Wiener vollstreckte Pablo Fronius volley und in Mittelstürmermanier zum 3:1. Auch nach diesem Treffer spielten wir weiter munter nach vorne und hatten eine Vielzahl an Torchancen aus aussichtsreichen Positionen. Ein weiterer Treffer wollte uns allerdings nicht gelingen. Da unsere Defensive in Halbzeit zwei sehr sicher stand, brannte auch hinten nichts mehr an und so stand am Ende ein verdienter 3:1-Heimsieg.