Revanche geglückt: Weida besiegt Fahner Höhe

– Foto: Thomas Gorlt / GO-SPORTFOTOGRA

Schon im Hinspiel in Dachwig schrammte Weida knapp an einem Sieg vorbei. Fahner Höhe glich in der 5.Minute der Nachspielzeit noch zum 3:3 aus. Weida zeigte sich von der Niederlage der Vorwoche beim TSV Gera-Westvororte gut erholt und startete mit Phillip Roy und Simon Fuchs in der Anfangsformation. Die ersten Minuten spielten sich vorwiegend zwischen den Strafräumen ab, Torchancen waren nicht zu verzeichnen. Dann setzte sich Christopher Lehmann im Strafraum durch, seine Eingabe prallte von der Abwehr zurück, aber genau vor die Füße von Oliver Peuker, der Weida mit einem satten Flachschuss ins untere Eck in Führung brachte. Einen Kopfball von Baumgarten hielt Soldera sicher. Bei einem leichten Kontakt von Weidas Kapitän Maximilian Dörlitz mit seinem Gegenspieler entschied der Schiedsrichter umstritten auf Elfmeter für Fahner Höhe. Der beste Torschütze der Gäste Maik Baumgarten trat an, aber Lucas Soldera verhinderte mit einer Glanzparade den Ausgleich. Eine Schlüsselszene im Spiel. Auch den nächsten Kopfball der Gäste entschärfte Soldera in der Nachspielzeit.



Weida wechselte zur Pause, für Hugh Graham kam Benjamin Langhof in die Partie. Nach einer Rettungstat von Dörlitz gleich anschließend das 2:0. Einen schönen Angriff über die rechte Seite schloss der gerade eingewechselte Langhof mit einem platzierten Schuss zum 2:0 ab. Als Simon Fuchs durchgebrochen war, klärten die Gäste zur Ecke. Ein 25m-Freistoß von Trübenbach landete in der Weidaer Mauer. Eine Viertelstunde vor Schluss dann doch der Anschlusstreffer. Zweimetermann und Kapitän Artur Machts traf per Kopf ins Tordreieck. Aber von den im Umbruch befindlichen und noch bis Saisonende vom Ex-Weidaer Dimo Raffel trainierten Dachwigern kam nicht mehr viel. Die Gäste ließen ihre ansonsten gefürchtete Torgefährlichkeit über weite Strecken vermissen. So sorgte Weida in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung. Der schnelle Simon Fuchs lief durch. Seinen Schuss wehrte Torwart Müller noch ab, aber der Ball prallte in die Beine von Marc Langner und von dort zum 3:1 über die Linie. Aber es ging immer noch weiter. Beim letzten Fahner- ckball musste Sieggarant Lucas Soldera nach der Attacke eines Gegenspielers zu Boden, konnte aber nach Behandlungspause weiterspielen. Nach 54 gespielten Minuten in der 2. Halbzeit dann endgültig der Abpfiff.