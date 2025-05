Revanche geglückt im Rückspiel ⚽

Nach einem katastrophalen Hinspiel auf dem Sportplatz an der Mühle in Zwochau, galt es im Rückspiel Wiedergutmachung zu betreiben. Das Bestreben der gesamten Mannschaft Zwochau zu zeigen, dass wir ebenfalls in der Lage sind Tore zu schießen, war sofort erkennbar. Wunderbares Kombinationsspiel über unsere beiden 6er, perfekt abgestimmte Tiefenläufe und großer Torhunger unserer Angreifer sorgten dafür, dass wir bereits in der 14. Minute (!!!) mit einem komfortablem 4:0 führten. Die Torschützen waren Mario Flögel (2x), Florian Walther und Tom-Niklas Schöne. Leider wirkte die Führung danach zu komfortabel, sodass wir Zwochau per Foulelfmeter in der 26. Minute wieder zurück in die Partei brachten. Wir stellten von nun an das Fussballspielen nahezu komplett ein und Zwochau konterte uns zum 4:2 Halbzeitstand in der 37. Minute aus. Die zweite Hälfte hätte dann nicht schlechter starten können. Nach Abstimmungsfehler zwischen Verteidigung und Hüter erzielte Zwochau kurz nach Anpfiff bereits das 4:3 und unsere anfänglich hohe Führung war dahin. Man merkte, dass die Elf aus "Zwoche" nun Selbstbewusstsein tankte und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Nach einigem Hin und Her auf beiden Seiten, öffnete Zwochau ihre Abwehrkette immer mehr, sodass sich schließlich Mario Flögel auf der Halbspur durchsetzen konnte, die Übersicht in der Mitte für Jens Ruhnow hatte, welcher nur noch zum 5:3 in der 89. Minute einschieben musste. Kurz vor Schluss fand eine Bogenlampe unglücklicherweise noch den Weg in unser Tor, sodass der Spielendstand 5:4 lautete.

Für die nächste Begegnung empfangen wir den SV Pressel am 25.05. um 15:00 zu unserem letzten Heimspiel der Saison im Waldsportpark. Wir freuen uns auf eure Untersützung!