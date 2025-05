Revanche geglückt: Heeslingens Zweite gewinnt das Derby in Anderlingen

Die Revanche für die 1:5-Niederlage im Hinspiel ist dem Heeslinger SC II am Sonntag geglückt. Nach erheblichen Startschwierigkeiten steigerte sich die Cordes-Elf und setzte sich am Ende mit 3:1 gegen den SV Anderlingen durch.

Obwohl sich die Saison dem Ende nähert, hatten sich beide Trainer für das Derby einiges vorgenommen und wollten die drei zu vergebenden Punkte für sich verbuchen. Der Plan der Heeslinger schien bereits nach 30 Sekunden in Erfüllung zu gehen. Wenige Sekunden nach dem Anpfiff setzte sich Daniel Holsten auf der linken Seite durch und passte in die Mitte. Dort lauerten seine Mitspieler, doch es gelang ihnen nicht, die frühe Führung zu erzielen.

Vier Minuten vor dem Seitenwechsel war es dann aber endlich soweit. Nach schönem Zuspiel hatte Nils Tiedemann freie Bahn und marschierte in den Heeslinger Strafraum. Tom Bütefür wollte die Situation klären, konnte Anderlingens Stürmer aber nur durch ein Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Andre Steffens eiskalt zum 1:0 für sein Team.

Mit dem Wiederbeginn der zweiten Halbzeit zeigte der Heeslinger SC II ein ganz anderes Gesicht und ging wesentlich engagierter zu Werke. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Nico Finke bereits sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff. Nach einer schönen Flanke konnte er das Spielgerät allerdings nicht kontrollieren und verfehlte das gegnerische Gehäuse deutlich. In der Folgezeit setzten der eingewechselte Mika Krassmann und Daniel Holsten ihre Mitspieler mehrfach perfekt in Szene, doch Tom Bütefür, Lukas Meyer und Dominic Stam schafften es nicht, das Runde im Eckigen zu versenken.

In der Schlussphase schlägt Mika Krassmanns Stunde

War Mika Krassmann anfangs nur der Vorlagengeber, so schlug in der Schlussphase seine Stunde. In der 72. Minute erkämpfte er sich den Ball an der Mittellinie, sah, dass Torwart Arne Treu viel zu weit vor dem Tor stand, und überlistete den SVA-Keeper mit einer wunderschönen Bogenlampe zum 1:1-Ausgleich. Nur drei Minuten später war der Schütze zum 1:1 erneut zur Stelle. Nach einem sehenswerten Konter durch Daniel Holsten staubte der Heeslinger zum 2:1 ab.

Die Platzherren drängten in der Schlussphase mit aller Macht auf den Ausgleich, doch das letzte Tor des Tages erzielte erneut der dreifache Torschütze. In der 88. Minute gewann Mika Krassmann einen entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld, leitete einen Konter ein und schloss ihn selbst zum 3:1-Endstand ab.

Dank der Leistungssteigerung zog Robin Cordes ein positives Fazit: „Im ersten Durchgang waren wir einfach zu passiv. Im zweiten Durchgang hatten wir viel mehr Zug nach vorne, waren engagierter bei der Sache, haben den Gegner dadurch zu Fehlern gezwungen und haben unsere Chancen letztlich genutzt.“

Für Volker Steffens war es eher ein gebrauchter Tag: „Den Nachmittag hatte ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Aber wenn du solche Geschenke verteilst, verlierst du halt am Ende.“