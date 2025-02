Revanche geglückt: Hahnbach holt den VR Bank Cup

Da staunten die Fußballfans, die Freitagabend in die Krötenseehalle nach Sulzbach-Rosenberg kamen, nicht schlecht: Zum AH-Turnier des Illschwanger Hallenmasters schickte auch der 1. FC Nürnberg seine Traditionsmannschaft in die Oberpfalz. Unter anderem „Phantom“ Marek Mintál, Thomas Ziemer, Michael Wiesinger und Timo Rost zeigten auf dem eigens verlegten Kunstrasen ihre – zweifelsohne noch vorhandene – Klasse und holten souverän den Turniersieg. Action bot auch das Herrenturnier am Samstagabend. Den Siegerpokal durfte weit nach 23 Uhr der SV Hahnbach in Empfang nehmen. Beim VR Bank Cup kam es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels und diesmal drehte der Nord-Bezirksligist den Spieß um.

Der einzige Bezirksligist im Achterfeld war zunächst ohne Punktverlust durch die Gruppenphase geglitten. Deutlich herausfordernder waren die Finalspiele. Im Halbfinale behauptete sich der SVH knapp mit 3:2 gegen Kreisklassist FC Neukirchen. Das Endspiel gegen Kreisligist TuS Rosenberg fand nach zwölf Minuten keinen Sieger, im anschließenden Zehnmeterschießen hatte Hahnbach das glücklichere Ende für sich.



Somit glückte den Schwarz-Gelben mit ihrem neuen Spielertrainer-Duo Franz Geilersdörfer / Fabian Schötz die Revanche fürs Vorjahr. Da hatten sie das Finale gegen Rosenberg vom Punkt verloren. Zuvor hatte der TuS das andere Semifinale ebenfalls im „Zehnmetern“ gegen den frech aufspielenden Ausrichter SV Illschwang gewonnen. Dritter wurde Neukirchen durch einen 1:0-Sieg im kleinen Sieg. Das Hallenmasters findet am heutigen Sonntag mit den Turnieren der E- und F-Jugend seinen Abschluss.





Die Turnierergebnisse im Detail...





Der Vorbericht:



Für diesen Winter ist es das letzte Herren-Hallenturnier in der Oberpfalz. Schauplatz ist die Krötenseehalle in Sulzbach-Rosenberg, Ausrichter der SV Illschwang. Beim VR Bank Cup kämpfen am Samstagabend ab 19 Uhr acht Mannschaften, darunter der SV Hahnbach aus der Bezirksliga Nord, um den Titel. Ein Alleinstellungsmerkmal hat das Turnier dadurch, dass ein Kunstrasen verlegt wird.



In der Gruppe A kämpft Ausrichter SV Illschwang aus der A-Klasse gegen drei Kreisklassisten ums Weiterkommen. Das sind 2023-Sieger SV Kauerhof, der 1. FC Neukirchen und SV Etzelwang. Die B-Staffel wird vom Bezirksligisten SV Hahnbach angeführt. Dort hat in der Restsaison ein neues Spielertrainer-Duo das Sagen. Letztes Jahr mussten sich die Hahnbacher im Finale nach Zehnmeterschießen dem TuS Rosenberg geschlagen geben. Das Wiedersehen mit dem Kreisligisten gibt es bereits in der Gruppenphase. Komplettiert wird das Feld vom Kreisligisten FC Edelsfeld und der Kreisklassen-Truppe der DJK Ammerthal. Um 19 Uhr geht's am Samstag los, das Endspiel ist für 22.52 Uhr angesetzt.



Doch das Illschwanger Hallenmasters hat noch mehr zu bieten. Bereits am heutigen Freitagabend (ab 18.30 Uhr) steigt das AH-Turnier. Erneut konnte dafür ein prominenter Name gewonnen werden: Der 1. FC Nürnberg kommt mit seiner Traditionself in die Oberpfalz. Zum Spielerkader dürften auch heuer wieder eine Reihe ehemaliger Club-Größen um Marek Mintal oder Andreas Wolf gehören. Beide waren sie schon vor Kurzem beim Bananenflanker Budenzauber in Regensburg dabei. Ihnen gefalle der Kunstrasen-Kick, hieß es aus dem Lager des Club-Lagers.



Neu im Programm ist am Samstagnachmittag (ab 13.30 Uhr) ein Turnier der Frauen. Mit der zur Zeit besten Mannschaft der Region, dem Bayernligisten TSV Theuern und dem Landesliga-Tabellenführer SC Regensburg, konnten zwei spielstarke Teams gewonnen werden. Und für das E-Jugend-Turnier konnte eine Nachwuchsmannschaft des SSV Jahn Regensburg akquiriert werden.