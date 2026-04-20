Revanche geglückt: Eidertal Molfsee II bezwingt dezimierte Preetzer

Für Molfsee-Trainer Christopher Foley war der Erfolg das Ergebnis einer „reifen und geschlossenen Leistung“. Besonders die Integration junger Talente stand im Fokus: Gleich sieben U23-Akteure standen im Kader. Zudem feierten Pelle Hennings und John Sydney Nitschke gelungene Debüts, wobei Nitschke seinen Einstand prompt mit einem Treffer krönte.

Die erste Halbzeit bot den Zuschauern einen munteren Schlagabtausch. Robin Ziesecke brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung, doch der Preetzer TSV zeigte Moral. Nur sieben Minuten später glich Phil Windmüller für die Gäste aus. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Debütant John Sydney Nitschke postwendend das 2:1 markierte (39.).

Preetz-Trainer Fabian Doege, der wie auch der Gegner, mit großen Personalsorgen zu kämpfen hatte, sah trotz der Gegentore eine Partie auf Augenhöhe. „Chancentechnisch war es ausgeglichen“, bilanzierte Doege, beklagte jedoch die Entstehung der Gegentreffer: „Zwei, drei Situationen, die wir nicht gut gemacht haben, haben zu Toren geführt, die wir definitiv besser lösen können.“ Besonders hob er Simon Rothemund hervor, der sich kurzfristig bereit erklärt hatte, im Preetzer Tor auszuhelfen.

Molfsees Joker stechen in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel drängte Preetz auf den Ausgleich und wurde belohnt, als Moritz Danberg in der 52. Minute zum 2:2 traf. In der Folge entwickelte sich ein echter Abnutzungskampf. Während den Gästen, die lediglich mit zwölf einsatzfähigen Feldspielern angereist waren, allmählich die Kräfte schwanden, konnte Foley von der Bank etwas mehr nachlegen.

Dies zahlte sich in der 80. Minute aus, als der eingewechselte Paul Vones das wichtige 3:2 erzielte. „Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 behielten wir in der Schlussphase die Kontrolle“, freute sich Christopher Foley über die Souveränität seiner Elf. In der Nachspielzeit machte Yannick Wolf mit dem 4:2 (90.+2) endgültig den Deckel auf die Partie.

Enttäuschung in Preetz, Aufbruchstimmung in Molfsee

Auf Seiten der Preetzer herrschte nach dem Schlusspfiff Ernüchterung. Trotz hohen Aufwandes stand das Team mit leeren Händen da. „Wir betreiben extrem hohen Aufwand mit der Personaldecke. Ich kann keinem was vom Einsatz vorwerfen, aber wir sind auch einfach dann nicht gut genug, um diesen Gegner zu dominieren“, gestand Doege enttäuscht. Für sein Team gilt es nun, die Wunden zu lecken und am Dienstag gegen Oldenburg/Göhl mit hoffentlich breiterem Kader besser zu performen.

Christopher Foley hingegen blickt optimistisch in die Zukunft. Der Sieg und die gelungene Einbindung der jungen Spieler seien ein „starkes Zeichen für die Perspektive und die Breite unseres Kaders“.

SpVg Eidertal Molfsee II: Kuckella – Walter, Wolf, de Mooy – Quuos, Burmeister (71. Vones) – Meissner, Blümke, Ziesecke (46. Vogt), Nitschke (62. Hennings) – Ugbodaga.

Trainer: Chris Foley.

Preetzer TSV: Rothermund – Beuck, Doege, Ziebell, Schanko – Moritz Danberg, Tonn, Grunwald, Windmüller, Schulze – Frank (77. Kabus).

Trainer: Fabian Doege.

SR: Moritz Stöcken (Fortuna Wellsee).

Ass.: Stefanie Zimmermann, Gustav Zimmermann.

Z.: 50.

Tore: 1:0 Robin Ziesecke (30.), 1:1 Phil Windmüller (37.), 2:1 John Nitschke (39.), 2:2 Moritz Danberg (52.), 3:2 Paul Vones (80.), 4:2 Yannick Wolf (90.+2).