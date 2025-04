Revanche geglückt💪🏽⚫️⚪️ 6-Punkte Sonntag gegen Kirchen.

Am vergangenen Sonntag gastierte die SGM Kirchen auf dem heimischen SportgelÀnde am Schinderwasen.

Bei perfektem Fußballwetter startete die HochstrĂ€ĂŸelf perfekt in die Partie. Nach einem herrlichen Solo erzielte Anes Martinovic bereits nach sechs Minuten die 1:0 FĂŒhrung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren die GĂ€ste vor allem durch scharf getretene Standards gefĂ€hrlich, die die Abwehr um Captain GanzenmĂŒller souverĂ€n entschĂ€rfte.

Die HochstrĂ€ĂŸelf schaffte es nur bedingt zu gefĂ€hrlichen AbschlĂŒssen zu kommen. Die beste Chance hatte J. GanzenmĂŒller, der nach einem Eckball den Ball nicht kontrolliert aufs Tor bringen konnte.

Nach dem Seitenwechsel brachte man wieder mehr Struktur in die eigenen Angriffe. Nach einem schönen Gassenball vergab A. Martinovic freistehend die Riesenchance auf das 2:0. Nur wenige Minuten spĂ€ter musste man dann das 1:1 hinnehmen. Unbeeindruckt vom Gegentreffer spielte man weitere gezielte Angriffe nach vorne. In der 56. Spielminute war es dann Pascal Eckhardt, der nach einem schönen Haken mit einem satten Schuss ins kurze Eck die 2:1 FĂŒhrung wiederherstellte. Die HochstrĂ€ĂŸelf blieb weiter am DrĂŒcker und hatte weitere Riesengelegenheiten, das Spiel frĂŒhzeitig zu entscheiden. Leider waren die AbschlĂŒsse hĂ€ufig zu unplatziert. So hatte man hinten nochmals GlĂŒck, als der gegnerische Angreifer einen Kopfball aus aussichtsreicher Position neben das Pappelauer GehĂ€use setzte. Die Erlösung brachte dann in der 72. Spielminute abermals Pascal Eckhardt, der den Keeper umkurvte und und lĂ€ssig zur 3:1 FĂŒhrung einschob. Der Torrekord von 11 Treffern ist damit schon nach 21 Spieltagen eingestellt. Wer weiß, vielleicht wird er doch noch zum neuen Bomber aus Pappelau?

Apropos Bomber - auch die Reserve konnte einen ĂŒberzeugen 5:1 Erfolg erzielen. Der aus dem Ruhestand zurĂŒckgekehrte C. Bellinger traf dabei doppelt. Ob er sich Ă€hnlich wie Thomas MĂŒller auf einer „farewell-tour“ befindet, bleibt also weiterhin offen. Die weiteren TorschĂŒtzen waren D. Göckeler, M. Daur und TorhĂŒter L. Liedtke, der sich ausnahmsweise als StĂŒrmer austoben durfte.

Vorschau: Bereits am kommenden Donnerstag ist man beim AuswÀrtsspiel in Emerkingen zu Gast. Anpfiff ist um 18:15 Uhr. Die Reserve spielt bereits am Mittwoch um 18:15 Uhr.