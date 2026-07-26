Revanche geglückt

Auch das dritte Pokalspiel seit Beginn der Vorsaison führte den TSV wieder an den Frauenhäusleweg nach Knielingen. Nachdem man letztes Jahr bereits in Runde 1 die Segel streichen musste, reichte diesmal eine solide Vorstellung mit deutlicher Leistungssteigerung bei zunehmender Spieldauer für die Wiedergutmachung gegen den VfB 2. Bei hochsommerlichen Temperaturen tat sich die Bernecker-Elf zunächst schwer ins Spiel zu finden und hatte der Körperlichkeit der Gastgeber wenig entgegenzusetzen. So hatte man Glück, dass die Knielinger Abschlüsse in der Anfangsphase größere Gefahr vermissen ließen, sodass es lange torlos blieb. Auf Auerbacher Seite näherte man sich mit einem Büchele-Kopfball nach Balzer-Freistoß (33.) und einer weiteren Großchance unseres Neuzugangs im direkten Duell mit VfB-Keeper Pfeifauf (38.) zumindest einem möglichen Torerfolg an. Die meisten der 22 Akteure auf dem Rasen sehnten schon den Halbzeitpfiff herbei, als Karle einen genialen Ball auf Baier spielte, der vor dem gegnerischen Kasten eiskalt blieb und zur Pausenführung für den TSV vollstreckte (45.+2).

In der zweiten Halbzeit verwalteten die Jungs um Kapitän Balzer ihre Führung geschickt, wobei die Knielinger Zweitvertretung in ihren Offensivaktionen auch lange recht ideenlos wirkte. Es waren bereits 20 Minuten im zweiten Abschnitt gespielt, als TSV-Keeper Fuchs und der zur Pause eingewechselte Moser die erste Gefahr im eigenen Strafraum bereinigen mussten. Auf der Gegenseite nutzte Moser eine Freistoß-Hereingabe von Ernst, um für Balzer abzulegen, der leider etwas zu hoch zielte, um für die Vorentscheidung zu sorgen (67.). So plätscherte das Spiel mehr oder weniger vor sich hin, bevor sich der VfB in den letzten zehn Minuten doch noch zu einer Schlussoffensive durchringen konnte. Der TSV verteidigte im Kollektiv aber geschlossen und hatte nach schön ausgespieltem Konter über Büchele und Baier sogar die abermalige Chance zum 0:2, die durch einen grenzwertig harten Körpereinsatz vereitelt wurde (88.). Tief in der Nachspielzeit durfte sich Fuchs nochmal bei einem Freistoß des VfB auszeichnen, den er aus dem Winkel kratzte. Als Nolte dann mit einem klasse Tackling den letzten Knielinger Angriff im Keim erstickte, war das Ticket für die nächste Pokalrunde in der Tasche. Dazu empfangen wir kommenden Sonntag mit dem FV Liedolsheim einen weiteren A-Ligisten am heimischen Mühlenweg.