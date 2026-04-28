Revanche geglückt!

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)
Am Sonntag empfing die zweite Mannschaft des SV Stahl den Gegner aus Königsee zum nächsten Ligaspiel – und zeigte dabei von Beginn an eine konzentrierte Leistung.
Die Partie startete direkt mit einem ersten Ausrufezeichen der Gäste: Bereits in der 9. Minute musste Keeper Alexander Marko eingreifen und parierte stark, wodurch er einen frühen Rückstand verhinderte. Kurz darauf schlug die Stahl-Elf zurück: Ein Abschluss von Nico Rolle wurde vom gegnerischen Torwart zwar noch abgewehrt, dennoch fand der Ball den Weg ins Netz – die verdiente 1:0-Führung. Königsee zeigte sich davon unbeeindruckt und kam in der 24. Minute zu einer großen Chance auf den Ausgleich, doch der Stürmer setzte den Ball über das Tor. Besser machte es die Stahl-Reserve in der 31. Minute: Nach einem zugesprochenen Freistoß brachte Justin Löbe den Ball gefährlich vor das Tor, wo Jonas Grieser per Kopf verlängerte und auf 2:0 stellte. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste noch einmal Druck aufzubauen und setzten immer wieder Nadelstiche. In der 59. Minute konnte Löbe noch in letzter Sekunde klären, doch nur fünf Minuten später gelang Königsee schließlich der Anschlusstreffer zum 2:1.
Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einer sehenswerten Flanke von Calvin Schwimmer war es Kevin Titscher, der zum 3:1 einnetzte und damit die Vorentscheidung herbeiführte.
In der verbleibenden Spielzeit passierte nicht mehr viel. Der SV Stahl brachte die Führung souverän über die Zeit und feierte einen verdienten 3:1-Erfolg. Mit diesem Sieg festigt die Mannschaft den dritten Tabellenplatz.
In der kommenden Woche steht bereits das nächste Heimspiel an: Dann empfängt der SV Stahl die Mannschaft aus Gräfenthal in Uborn. Es bleibt spannend, wie sich diese Partie entwickeln wird.
Für den SV Stahl 2 im Einsatz: Alexander Marko, Benjamin Kroll, Toni Räthe, Paul Czekanowski, Tobias Franke, Ken Langhammer, Nico Rolle, Calvin Schwimmer, Jonas Grieser, Justin Löbe, Tim Behrendt, Justin Krummel, Tigran Sahakyan, Kevin Titscher, Christian Eberhardt, Jo Marvin Speerschneider und Christian Hegenbarth.
STAHL FEUER 🔥