Revanche geglückt!

Die Partie startete direkt mit einem ersten Ausrufezeichen der Gäste: Bereits in der 9. Minute musste Keeper Alexander Marko eingreifen und parierte stark, wodurch er einen frühen Rückstand verhinderte. Kurz darauf schlug die Stahl-Elf zurück: Ein Abschluss von Nico Rolle wurde vom gegnerischen Torwart zwar noch abgewehrt, dennoch fand der Ball den Weg ins Netz – die verdiente 1:0-Führung. Königsee zeigte sich davon unbeeindruckt und kam in der 24. Minute zu einer großen Chance auf den Ausgleich, doch der Stürmer setzte den Ball über das Tor. Besser machte es die Stahl-Reserve in der 31. Minute: Nach einem zugesprochenen Freistoß brachte Justin Löbe den Ball gefährlich vor das Tor, wo Jonas Grieser per Kopf verlängerte und auf 2:0 stellte. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste noch einmal Druck aufzubauen und setzten immer wieder Nadelstiche. In der 59. Minute konnte Löbe noch in letzter Sekunde klären, doch nur fünf Minuten später gelang Königsee schließlich der Anschlusstreffer zum 2:1.