Revanche geglückt

Der vergangene Sonntag zeigte sich im frühsommerlichen Gewand und lockte abermals viele Zuschauer auf den Zeller Berg. Team I des TSG Zell traf bei besten Fußball-Wetter auf Team III des 1.Göppinger SV. Aus der Partie in der Hinrunde war noch eine Rechnung offen. Das Zeller Team wollte Wiedergutmachung betreiben und ihre Dominanz auch in Zählbarem zum Ausdruck bringen.

Den ersten Schritt in Richtung drei Punkte machte der TSG in Minute 8, als Leon Bauer zum 1:0 einnetze. In einem durchweg einseitigen Spiel mit wenig Göppinger Gegenwehr gelangen bis zum Ende des Spiels zehn weitere Treffer, sodass die Kicker aus der Stauferstadt mit einer ordentlichen Packung im Gepäck die Heimreise antreten durften.