Garanten für den nächsten Dreier des FC Gießen: (v.l.) Michael Gorbunow, Adrian Kireski und Michael Fink glänzen auch beim Sieg in Stadtallendorf. (© Harald Friedrich)

Revanche geglückt Teaser HL: +++ Der FC Gießen hat sich in der Fußball-Hessenliga erfolgreich für das Aus im Landespokal revanchiert. Zehn Tage nach dem 0:1 bei Eintracht Stadtallendorf gewannen die... +++

STADTALLENDORF - Der FC Gießen hat sich in der Fußball-Hessenliga erfolgreich für das Aus im Landespokal revanchiert. Zehn Tage nach dem 0:1 bei Eintracht Stadtallendorf gewannen die Rot-Weißen das Punktspiel im Herrenwaldstadion mit 2:1 (1:0) und bauten ihre Siegesserie in der Meisterschaft auf acht Dreier in Folge aus. "Ich denke, der Sieg ist völlig verdient, allein wenn man das Chancenverhältnis betrachtet. Nach dem Stadtallendorfer Anschlusstor haben wir gefightet und wenig zugelassen", zeigte sich FC-Coach Daniyel Cimen sowohl mit dem Ergebnis als auch mit dem Auftritt seiner Mannen zufrieden.