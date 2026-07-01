Revanche gegen den Absteiger VfV 06 Hildesheim eröffnet Testspielserie gegen den MTV Wolfenbüttel von red · Heute, 16:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Zehn Tage nach dem Trainingsauftakt bestreitet der VfV 06 Hildesheim am Mittwochabend sein erstes Vorbereitungsspiel auf die Oberliga-Saison 2026/27. Im Friedrich-Ebert-Stadion empfängt die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar den Landesligisten MTV Wolfenbüttel – und hat dabei noch eine offene Rechnung zu begleichen.

Mit dem ersten Testspiel beginnt für den VfV 06 Hildesheim die nächste Phase der Saisonvorbereitung. Nach zehn intensiven Trainingstagen trifft die neu formierte Mannschaft am Mittwoch um 19 Uhr im Friedrich-Ebert-Stadion auf den MTV Wolfenbüttel. Der Eintritt ist frei. Die Begegnung weckt Erinnerungen an das Saisonende der vergangenen Oberliga-Spielzeit. Erst vor rund neun Wochen unterlag der VfV in Wolfenbüttel deutlich mit 2:6 und kassierte damit eine der höchsten Niederlagen der Saison. Für den MTV blieb der überzeugende Erfolg jedoch ohne nachhaltigen Wert. Trotz des Kantersiegs mussten die Lessingstädter den Gang in die Landesliga antreten und nehmen dort nun den direkten Wiederaufstieg ins Visier.

Viele neue Gesichter beim VfV Auch personell hat sich seit dem letzten Aufeinandertreffen einiges verändert. Der VfV geht mit einem deutlich veränderten Kader in die neue Saison. Zehn Neuzugänge wurden bislang verpflichtet, darunter fünf Spieler aus der eigenen U19, die nun den Sprung in den Herrenbereich vollziehen. Trainer Ridha Kitar dürfte die Partie nutzen, um möglichst vielen Akteuren Spielpraxis zu geben. Umfangreiche Wechsel während der Begegnung sind deshalb zu erwarten. Für Zuschauer bietet sich damit die erste Gelegenheit, die zahlreichen Neuzugänge im Trikot der Domstadtelf kennenzulernen.