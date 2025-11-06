Revanche für Rot-Weiß? Kann Lamme II gegen Weddel nachlegen

Die Kreisliga Braunschweig geht in ihren 11. Spieltag – und der hat es in sich: Gleich mehrere Partien versprechen Spannung pur. Vor allem Tabellenführer VfB Rot-Weiß Braunschweig steht vor einer echten Bewährungsprobe, während die Verfolger aus Mascherode und Weddel Druck machen wollen.

Der Tabellenzweite aus Mascherode will seine starke Serie (sieben Siege, zwei Remis) fortsetzen. Nach dem knappen 3:2 in Stöckheim soll nun gegen Leu der nächste Dreier folgen. Doch die Gäste zeigten zuletzt Moral beim 3:5 in Wenden – Drei der letzten vier direkten Duelle gewann Mascherode, das Übrige endete Remis.

Beide Teams trennt nur wenig in der Tabelle – und beide brauchen dringend Stabilität. Wenden II gewann zuletzt spektakulär mit 5:3 gegen Leu Braunschweig, während Olympia nach dem 1:10-Debakel bei FT Braunschweig Wiedergutmachung betreiben will. Bis zum Aufstieg von Olympia in die Kreisliga, konnte der Sportverein sechs Spiele in Serie gegen Wenden II für sich entscheiden. Vielleicht ein gutes Omen für die Gäste.

Lehndorf will nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Rot-Weiß zurück in die Spur. Der SV Melverode-Heidberg reist dagegen mit Rückenwind an – nach dem 4:0-Erfolg über den RSV Braunschweig. Die Gäste wollen mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die obere Tabellenregion halten. In den letzten fünf direkten Duellen gab es drei Siege für Melverode, zwei Mal endete die Paarung Remis.

Der RSV muss nach der 0:4-Pleite in Melverode punkten, um den Abwärtstrend zu stoppen. Gegner Stöckheim kassierte zuletzt eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen Mascherode und möchte nun wieder auf die Siegerstraße zurück. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg, wobei der RSV den Sieg dringender braucht, um die Abstiegszone zu verlassen.

Platz fünf gegen Eins, heißt, dass das Topspiel des Spieltags in Kralenriede stattfindet. Die Hausherren sind das einzige Team in der laufenden Saison, das Rot-Weiß Braunschweig schlagen konnte und das erst vor rund zwei Wochen im Pokal. Kann Kralenriede das Meisterwerk wiederholen?

Der Tabellendritte aus Weddel möchte seine starke Form bestätigen. Beim 6:2 in Vahdet traf Nils Gehde gleich dreifach – der Stürmer ist aktuell kaum zu stoppen. Gäste Lamme II kommen dagegen mit neuem Selbstvertrauen nach dem 7:0-Kantersieg über Kralenriede. Beide Teams zeigten zuletzt Offensivpower – die Zuschauer dürfen sich auf Tore einstellen. In der Vorsaison gewann Lamme II im Übrigen beide direkten Duelle. Die Tabellensituation ist nun aber vertauscht im Gegensatz zur letzten Saison.

