Revanche für Pokalpleite - TSB 5:2 im Flensburger U19-Derby Weiche

Der TSB ist Sieger im Flensburger U19-Derby gegen Weiche 08. – Foto: Thorsten Schneider

Am Sonntagmittag trafen bei bestem Fußballwetter im altehrwürdigen und teilrenovierten Flensburger Stadion die beiden A-Jugend-Oberligisten vom SC Weiche Flensburg 08 und dem TSB Flensburg aufeinander. Für den TSB galt es, Revanche für die unglückliche Halbfinal-Pokalpleite im Elfmeterschießen zu nehmen und frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern.

Beide Teams hatten einige Ausfälle zu beklagen, trotzdem entwickelte sich rasch ein hochklassiges, technisch anspruchsvolles und stets faires Derby vor einer guten Kulisse. In der recht ausgeglichenen ersten Halbzeit war der Gast vom TSB tonangebend, bis sich in der 41. Spielminute ein Korridor für Jannes Langfahl zum Solo auftat, der dann überlegt zum 1:0 für Weiche einschob. Bei einem Chancenverhältnis von 2:5 war dies eine ausgesprochen glückliche Halbzeitführung.

Die Führung konnte der TSB jedoch gleich nach Wiederanpfiff in der 47. Minute egalisieren: Eine scharfe Ecke von Jonathan Gonzales Miranda köpfte Lasse Schablin lehrbuchmäßig ein. In der 60. Minute folgte dann per Traumtor in den Winkel durch Yakin Aidara die Gästeführung, die der eingewechselte Musa Kösgeroglu in der 76. Minute zum 1:3 ausbaute.

Kurzzeitig spannend wurde es noch einmal, als Joker Max Lengen ein Kopfballduell gegen Keeper Bjarne Schneider gewann und so für den SC Weiche zum 2:3 verkürzte. Sollte der TSB schon wieder eine klare Führung, wie in den letzten Spielen, in den Schlussminuten aus der Hand geben?

Souveräne Schlussphase sichert den Klassenerhalt

Nein – heute blieb das Team stabil. Erneut Musa Kösgeroglu sowie Torjäger Zaid Al-Jurani stellten in der 88. und 90. Minute auf den verdienten Endstand von 2:5. Zudem dezimierte sich Weiche durch eine Notbremse und die folgerichtige glatte Rote Karte für Mathis Everling noch selbst.

Nach Spielende war der Jubel bei den Gästen vom TSB entsprechend ausgelassen, da der Klassenerhalt nun frühzeitig gesichert scheint.

SC Weiche Flensburg 08: von Werder - Reis, Eveling, Dronia, Tietgen (60. Mailand) - Lukasiewicz, Langfahl, Hannen (77. Binge) - Ulrich (60. Lengen), Lückner (71. Krieger), Schulz.

Trainer: Mario Hansen.

TSB Flensburg: Schneider - Helmig, Schablin - Benedetto, Daja (88. Bajohr), Aidara (70. Pietsch), Franzen, Miranda, Godau - Grimm (45. Al-Jurani), Nguyen (45. Kösgeroglu).

Trainer: Bosse Olsen.

Schiedsrichter: Finn Dettmer (SV Adelby).

Assistenten: Danny Opitz, Christopher Polster.

Rote Karte: Weiche FL (83.).

Tore: 1:0 Jannes Langfahl (41.), 1:1 Lasse Schablin (47.), 1:2 Yakhin Aidara (60.), 1:3 Musa Kösgeroglu (76.), 2:3 Max Lengen (81.), 2:4 Musa Kösgeroglu (88.), 2:5 Zaid Al-Jurani (90.).