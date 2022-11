Revanche für Klatsche im Hinspiel – Günzlhofen schießt Manching ab Günzlhofen besiegt Manching klar

„Noch ein Tor mehr, und wir hätten den direkten Vergleich gewonnen“, scherzte der Liveticker des VSST nach dem Schlusspfiff. Ausgelassene Stimmung also im Lager des VSST, der acht Anläufe benötigte, um endlich den langersehnten ersten Dreier im Herrmann-Well-Stadion feiern zu können. Ein Sonderlob des VSST-Präsidenten verdiente sich Paul Fischer, der an drei Treffern beteiligt war. Zudem hielt Kevin Roth zusammen mit Doader Mala in Abwesenheit des verletzten Abwehrchefs Serkan Türkcan die Hintermannschaft gut zusammen.

Günzlhofen – Die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri wollte nicht nur endlich den ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren, sie wollten sich auch für die 2:8-Hinspielpleite in Manching revanchieren. Und das gelang dem VSST mit einem 5:0-Kantersieg mehr als eindrucksvoll.

Vorentscheidung schon zur Halbzeitpause

Die Gäste, die im Hinspiel den VSST noch überrollten, präsentierten sich erschreckend schwach. In der 26. Minute erzielte Ritvan Maloku die verdiente 1:0-Führung, die Kelvin Gomez hätte kurz darauf ausbauen können, doch er verfehlte das Tor aus sieben Metern. Dafür war Hakan Özdemir erfolgreich, als er einen an Gomez verursachten Foulelfmeter unhaltbar für den Manchinger Schlussmann versenkte. Und als Edvin Selimovic im Anschluss an eine Ecke mit dem Kopf zum 3:0 traf, war die Entscheidung für den ersten Heimerfolg so gut wie gefallen. „Ich hoffe, dass ich keine andere Halbzeit erleben muss“, meinte Küpper, der dem Frieden noch nicht trauen wollte.

Doch seine Mannschaft ließ ihn nicht im Stich. Eine scharfe Hereingabe von Fischer lenkte Qendrim Hoti ins eigene Tor zum 4:0 für den VSST ab, und Gomez beseitigte mit seinem neunten Saisontreffer zum 5:0 auch die letzten Bedenken des VSST-Präsidenten. „Es war ein hochverdienter Sieg, der nicht einmal in den 90 Minuten in Gefahr geriet.“ (Dieter Metzler)