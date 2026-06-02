Revanche für die Hinspielniederlage

Am vorletzten Spieltag war man zu Gast beim FC Obergrombach II. Die Niederlage im Hin-spiel, bei der man in Unterzahl knapp 2:1 verlor, war der bisher entscheidende Punktverlust gegenüber dem aktuellen Spitzenreiter Oberderdingen. Unsere Jungs waren dementsprechend gewillt sich zu revanchieren.

Bei sommerlichen 30 Grad im Schatten kontrollierte man zu Beginn der Partie die Gastgeber, die sich von Anfang an hinten reinstellten und zunächst abwartend agierten. Trotz dieser „Mauertaktik“ konnte man sich gute Chancen herausspielen, die jedoch aufgrund einiger Ungenauigkeiten im letzten Drittel nicht zum Erfolg führten. So war es nicht überraschend, dass ein vom Gegner abgefälschter Ball zu Jakob Stecher das 1:0 brachte. Trotz des Gegentreffers hielten die Obergrombacher an ihrer Taktik fest. Dieses erneute Einigeln wurde jedoch direkt durch Justin Jenkel bestraft, der, man möchte sagen im klassischen „Jenkel-Move“, den Torwart umkurvte und zum verdienten 2:0 einnetzte. Vor der Pause konnte man leider etliche Hochkaräter nicht nutzen, die aufgrund von vermehrten Unaufmerksamkeiten der gegnerischen Abwehr aufkamen.

Die zweite Hälfte startet wild und blieb es auch bis zum Schluss. Dies lag vor allem daran, dass die Gastgeber nun viel aktiver am Spiel teilnahmen. Das dennoch nichts Zählbares dabei heraussprang lag vor allem an unserer glänzend aufgelegten Dreierkette rund um Kevin Gredel, Fabio Zindl und Paul Ihle. Die Jungs verteidigten alles weg, was die Obergrombacher anzubieten hatten. Die endgültige Entscheidung brachten dann die Wechsel zwanzig Minuten vor Schluss. Der eingewechselte Nikolai Luft schickte den ebenfalls eingewechselten Alex Gedzjuk in die Spur und dieser vollstreckte eiskalt zum 3:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Patrik Wichmann auf 4:0, nachdem Justin Jenkel uneigennützig seinem Sturmkollegen vor dem Tor querlegte. Das Endergebnis besorgte Doppelpacker Alex Gedzjuk mit einer herrlichen, wenn auch abgefälschten Bogenlampe. Eigentlich wollte man mit diesem Ergebnis wieder mit Oberderdingen gleichziehen, aber der Konkurrent um den Meistertitel patzte beim FC Neibsheim II, womit unsere zweite Mannschaft am kommenden Freitag, um 19 Uhr im heimischen Klaus Federolf Station, ihr Meisterschaftsendspiel bekommt. Dann heißt es noch einmal alles geben und als Meister der C-Klasse aufsteigen. Kommt vorbei, fiebert und feiert mit den Jungs und lasst uns alle gemeinsam diese überragende Saison krönen, der FVU II zählt auf euch und freut sich über jede Unterstützung!