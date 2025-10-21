Revanche für Auftaktniederlage geglückt - SpVgg siegt in Prüfening

Am ersten Rückrundenspieltag konnte die SpVgg Hainsacker mit dem 0:1 (0:0)-Auswärtserfolg beim FSV Prüfening erfolgreiche Revanche nehmen für die Hinspieliederlage zum Saisonauftakt. Simon Pitzl sorgte für den Hainsackerer Siegtreffer (75.) in einer hart umkämpften Partie mit wenigen spielerischen Höhepunkten, in der die Hausherren in den wenigen sich bietenden Gelegenheiten Hainsackers Keeper David Morgenschweis nicht überwinden konnten. Die Hainsackerer Elf verteidigte nach der Führung konsequent und kann somit ihre "Ungeschlagenserie" auf nunmehr sechs Spiele in Folge ausbauen.

Die Gäste aus Hainsacker starteten mit der ersten Chance, doch verfehlte Simon Krause mit einer Direktabnahme knapp das Regensburger Gehäuse ( 2.). Beide Mannschaften taten sich anschließend enorm schwer, ins letzte Drittel zu kommen. Einzig Benedikt Paul konnte eine Flanke von Christian Holzapfel an den Pfosten verlängern (13.) und vergab somit die beste Gelegenheit im ersten Durchgang für die Bächer-Truppe. Wenig später visierte erneut Benedikt Paul das Außennetz an (20.). Die Hainsackerer Elf agierte oftmals zu ungenau, so dass die Angriffsbemühungen der SpVgg zunächst ohne Abschluss blieben. Luis Lehmann verpasste zudem einen Freistoß von Robin Peter (29.). Eine Hereingabe von Bastian Brandl über die Abwehrkette erreichte zwar Simon Krause, der das Leder aber in aussichtsreicher Position nicht kontrollieren konnte (42.). Ein Distanzschuss von Robin Peter ging zudem knapp am Tor vorbei (45.). Auf der Gegenseite setzte Andreas Martin das Leder per Kopf auf das Tornetz (43.).