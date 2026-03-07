Revanche eindrucksvoll geglückt: TuS Westerloy feiert 4:0-Heimsieg

Der TuS Westerloy hat im Topspiel gegen den FC Medya Oldenburg ein deutliches Zeichen gesetzt und sich mit einem souveränen 4:0-Erfolg eindrucksvoll für die 3:4-Hinspielniederlage revanchiert. Vor guter Kulisse zeigte die Mannschaft eine geschlossene und reife Leistung. Frühe Kontrolle und verdiente Führung Von Beginn an übernahm Westerloy die Initiative, setzte die Gäste früh unter Druck und erspielte sich klare Feldvorteile. Bereits in der 14. Minute wurde der Aufwand belohnt: N. Oeltjen-Bruns nutzte eine konsequent zu Ende gespielte Offensivaktion zur 1:0-Führung.

Auch in der Folge blieb Westerloy tonangebend, ließ Ball und Gegner laufen und stand defensiv sehr stabil. Der FC Medya fand kaum Mittel, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Entscheidung nach der Pause Nach dem Seitenwechsel knüpfte Westerloy nahtlos an die Leistung der ersten Hälfte an. In der 54. Minute erhöhte J. Thien mit einem platzierten Abschluss auf 2:0. Spätestens mit dem Treffer von H. Nannen zum 3:0 in der 65. Minute war die Partie vorentschieden. Nur zwei Minuten später stellte erneut N. Oeltjen-Bruns mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:0-Endstand her (67.).