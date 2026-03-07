Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Revanche eindrucksvoll geglückt: TuS Westerloy feiert 4:0-Heimsieg
von Milan Civelek · Heute, 20:33 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Garcewski
Der TuS Westerloy hat im Topspiel gegen den FC Medya Oldenburg ein deutliches Zeichen gesetzt und sich mit einem souveränen 4:0-Erfolg eindrucksvoll für die 3:4-Hinspielniederlage revanchiert. Vor guter Kulisse zeigte die Mannschaft eine geschlossene und reife Leistung.
Frühe Kontrolle und verdiente Führung
Von Beginn an übernahm Westerloy die Initiative, setzte die Gäste früh unter Druck und erspielte sich klare Feldvorteile. Bereits in der 14. Minute wurde der Aufwand belohnt: N. Oeltjen-Bruns nutzte eine konsequent zu Ende gespielte Offensivaktion zur 1:0-Führung.
Auch in der Folge blieb Westerloy tonangebend, ließ Ball und Gegner laufen und stand defensiv sehr stabil. Der FC Medya fand kaum Mittel, um gefährlich vor das Tor zu kommen.
Entscheidung nach der Pause
Nach dem Seitenwechsel knüpfte Westerloy nahtlos an die Leistung der ersten Hälfte an. In der 54. Minute erhöhte J. Thien mit einem platzierten Abschluss auf 2:0. Spätestens mit dem Treffer von H. Nannen zum 3:0 in der 65. Minute war die Partie vorentschieden. Nur zwei Minuten später stellte erneut N. Oeltjen-Bruns mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:0-Endstand her (67.).
In der Schlussphase verwaltete Westerloy das Ergebnis souverän und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.
Stimmen zum Spiel
Der FC Medya zeigte sich nach Abpfiff sportlich fair. Man habe sich auf schwierigem Geläuf schwergetan: „Der Rasen war für uns wirklich schwer zu bespielen“, hieß es aus dem Lager der Gäste. Gleichzeitig erkannte man die Leistung des Gegners an: Westerloy habe „verdient gewonnen“.
Tabellensituation und Ausblick
Durch den klaren Heimsieg festigt der TuS Westerloy seinen Platz in der Spitzengruppe und steht aktuell auf Rang 2 der Tabelle. Der FC Medya belegt derzeit Platz 5.
Mit der gezeigten Leistung unterstreicht Westerloy seine Ambitionen im Aufstiegsrennen. Entscheidend wird nun sein, die Konstanz in den kommenden Partien beizubehalten und weiter als geschlossene Einheit aufzutreten.