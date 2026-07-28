Revanche-Derby zwischen Horchheim und Neuhausen

Die Frage ist nur: Was bedeutet das für das Pokalspiel? Für Horchheim ist es ein Lackmustest unter Wettbewerbsbedingungen, gegen einen „sehr guten Liga-Konkurrenten, der sich auch zu den Aufstiegsaspiranten zählen wird“. Marco Stark bringt die Brisanz des Spiels da noch mal mehr auf den Punkt: „Jeder freut sich. Und bei Derbys, vor allem im Pokal mit vielen Zuschauern und einer Liveübertragung, da sind die Jungs noch heißer.“ Die Devise der TuS für das Spiel ist klar: „Wir sind keine Mannschaft, die stehenbleibt und abwartet, bis der Gegner irgendwas macht. Wir wollen aktiv sein. Und so wollen wir da auch auftreten. Und gewinnen.“

Morgen, 19:00 Uhr SV Horchheim Horchheim TuS Neuhausen Neuhausen 19:00 PUSH