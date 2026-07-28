Revanche-Derby zwischen Horchheim und Neuhausen

Worms. Wenn am Mittwoch der SV Horchheim in der zweiten Verbandspokalrunde die TuS Neuhausen empfängt (19 Uhr/LIVE bei der WZ im Stream), dann ist das nicht einfach nur ein vorgezogenes Liga-Topspiel. Nein. Dieses Duell kommt etwas attraktiver daher. Kantiger, wuchtiger. Verpackt im Alles-oder-Nichts-Modus und garniert mit einer Schleife, auf der dick und fett „Derby“ prangt. Und als wäre das nicht schon geladen genug, will die TuS bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison eine Revanche. Nämlich für das verlorene Finale bei der Wormser Stadtmeisterschaft.
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„Den Jungs hat das schon wehgetan“, sagt Marco Stark, der seit dieser Saison die Cheftrainerrolle bei der TuS innehat. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten auch zwei, drei, vier gute Chancen, die wir aber nicht gemacht haben.“ Seine Sicht auf die Dinge. Die von Horchheim-Trainer Sebastian Schulz ist eine andere: „Komplett ausgeglichen.“ In der Halbzeit stand es bereits 3:3. So ging es dann auch ins Elfmeterschießen, wo Neuhausen den Kürzeren zog. „Dass wir da drei verballern, darf natürlich nicht sein“, ärgert sich Stark.
So ging der 6:4-Sieg am Ende an die Horchheimer. Und denen tat das Erfolgserlebnis richtig gut. „Das hat echt Energie freigesetzt“, sagt Sebastian Schulz, der in seine erste Saison als Chefcoach geht. „Gerade für mich als Trainer ist es dann einfach so, dass man sich bestätigt fühlt.“ Und auch für die Jungs sei der Finalerfolg wichtig gewesen, um zu zeigen, dass auch unter dem neuen Coach, in einem neuen System, die Erfolge da seien.
Die Frage ist nur: Was bedeutet das für das Pokalspiel? Für Horchheim ist es ein Lackmustest unter Wettbewerbsbedingungen, gegen einen „sehr guten Liga-Konkurrenten, der sich auch zu den Aufstiegsaspiranten zählen wird“. Marco Stark bringt die Brisanz des Spiels da noch mal mehr auf den Punkt: „Jeder freut sich. Und bei Derbys, vor allem im Pokal mit vielen Zuschauern und einer Liveübertragung, da sind die Jungs noch heißer.“ Die Devise der TuS für das Spiel ist klar: „Wir sind keine Mannschaft, die stehenbleibt und abwartet, bis der Gegner irgendwas macht. Wir wollen aktiv sein. Und so wollen wir da auch auftreten. Und gewinnen.“